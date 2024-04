Conformada comisión accidental para estudiar apelación que reviviría la reforma a la salud

Una semana después de que la Comisión Séptima del Senado decidiera hundir la reforma a la salud presentada por el Gobierno Petro; el presidente del Senado, Iván Name, anunció la creación de la comisión accidental que va a estudiar la apelación presentada por el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, contra la decisión que tuvo una votación de nueve contra cinco.

Esta apelación, que, por primera vez se usaría en el Congreso, está concebida en el artículo 166 de la Ley Quinta de 1992 (Reglamento del Congreso), y establece que una vez conformada la comisión, tendrá un tiempo limitado para entregar un concepto sobre la viabilidad o no de la apelación. Acto seguido la Plenaria deberá votar este concepto y de ser aprobada, se revierte la decisión de archivo y el proyecto reiniciaría su primer debate en la corporación pero en otra comisión constitucional.

“El encargo de ley orgánica para ese tipo de comisiones es específico, determinar si no o si, creen ellos, que se debe tramitar o no el recurso de apelación, nada más. Es una especie de procedibilidad del recurso ante la plenaria, no va más allá de eso, es instrumental, si se quiere”, señaló el secretario general del Senado, Gregorio Eljach.

Name designó para conformar esta comisión accidental a los presidentes de las sietes comisiones constitucionales, que para el periodo actual son:



Germán Blanco (Comisión I - Partido Conservador).

Lidio García (Comisión II - Partido Liberal).

Efraín Cepeda (Comisión III - Partido Conservador).

Juan Felipe Lemos (Comisión IV - Partido De La U).

Jaime Durán (Comisión V - Partido Liberal).

Gustavo Moreno (Comisión VI - En Marcha! / Coalición Alianza Verde Centro Esperanza)

Martha Peralta (Comisión VII - Partido MAIS / Coalición Pacto Histórico).