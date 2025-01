Congresistas sobre crisis tarifaria en el Caribe: “Falta voluntad del Gobierno”

Tras las declaraciones del presidente en Barranquilla, en las que culpó al Congreso de la crisis por las tarifas de energía , los representantes del Caribe respondieron, asegurando que la solución está en manos del Ejecutivo, pero que la falta de voluntad política ha impedido que se tomen acciones efectivas.

La bancada Caribe, encabezada por varios congresistas de la región, subrayó que, a pesar de haber presentado diversas alternativas para solucionar la crisis, el Gobierno no ha escuchado sus propuestas. Con documentos en mano, los parlamentarios expusieron las alternativas que han sido entregadas al Ejecutivo para mitigar los altos costos de energía en una región que, históricamente, ha enfrentado altos índices de pobreza y marginación en términos de acceso a servicios públicos básicos.

Una de ellas fue el Fondo Único de Soluciones Energéticas (FONENERGÍA), una iniciativa que fue presentada como una proposición en el Plan Nacional de Desarrollo y que buscaba transformar la estructura energética de la región y mejorar la cobertura y calidad del servicio. El fondo, que sería administrado por el Ministerio de Minas y Energía, tiene como objetivo coordinar y focalizar recursos para financiar planes y proyectos relacionados con la mejora del servicio energético, la expansión de la cobertura y la normalización de las redes eléctricas, especialmente en las Zonas No Interconectadas.

El proyecto también plantea soluciones hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles, como las energías no convencionales, y una transformación hacia combustibles más limpios. Además, el FONENERGÍA busca resolver problemas críticos como las pérdidas técnicas y no técnicas de energía, un fenómeno común en la región Caribe que se traduce en altos costos para los usuarios. Sin embargo, pese a las expectativas generadas por la propuesta, la respuesta del Gobierno ha sido tibia, según los representantes.

El representante Gersel Pérez señaló que, aunque el Gobierno ha tenido la oportunidad de modificar las leyes relacionadas con el sector energético, no ha actuado con la diligencia esperada. Según Pérez, durante el mandato de Iván Duque se aprobó una modificación en el plan de desarrollo que permitió ciertas intervenciones en las tarifas, pero desde la llegada de Petro al poder, las tarifas no solo no han bajado, sino que han seguido aumentando. Añade que el presidente le “achaca” la responsabilidad al Congreso anterior, pero su gobierno ha tenido suficiente tiempo para intervenir y las tarifas siguen subiendo.

Pérez también cuestionó la intervención del Gobierno en las empresas de energía, señalando que, a pesar de las promesas de disminuir los costos, la realidad es que los usuarios no han visto una mejora sustancial en sus recibos. En sus palabras, añade que el Gobierno se atribuye una intervención, pero los resultados no son los esperados. Aunque se prometió una revisión de las tarifas, lo que se ve es que los recibos de energía siguen siendo altos.

Por otro lado, los congresistas afirman que varias de estas propuestas son una necesidad urgente, pues la crisis energética en la región Caribe no solo afecta a los hogares, sino también a las pequeñas y medianas empresas que luchan por mantener sus operaciones debido a los elevados costos de la energía. Se propone una priorización de inversiones en la normalización eléctrica, especialmente en zonas con altos índices de pérdida de energía. Según los congresistas, al menos el 40 % de los recursos anuales del fondo deberían ser destinados exclusivamente a la región Caribe, con el fin de reducir las pérdidas y mejorar la calidad del servicio.

La crisis energética en la región Caribe se ha convertido en uno de los principales temas de discusión política en Colombia.