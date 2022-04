“Conocí al doctor Bolívar en la reunión de ayer”: habla polémico exalcalde de Ovejas, Sucre

BLU Radio se comunicó con el exalcalde de Ovejas, Sucre, Álvaro González Quessep, quien participó de un evento de campaña del Pacto Histórico , en la mesa principal, con Gustavo Bolívar, senador reelecto de esa colectividad. Este episodio generó una nueva polémica por el pasado de González, que tuvo un proceso judicial por supuestas relaciones con las Farc y que, además, ha defendido públicamente a Álvaro 'El Gordo' García.

González aseguró que solo hasta este miércoles conoció a Bolívar: “Conozco al doctor Bolívar en el día de ayer que me lo encontré en esa reunión, no lo conocía, jamás en la vida había tenido la dicha de extenderle siquiera la mano”. Respondió que estaba en la mesa principal porque unos “amigos en Ovejas” lo invitaron a sentarse ahí y que vio que “de casualidad era al lado del senador Gustavo Bolívar”.

Uno de los temas más polémicos que rodea a Álvaro González fue su defensa de Álvaro 'El Gordo' García, condenado a 40 años por la masacre de Macayepo. Al respecto, González se mantuvo en su afirmación y aseguró: “Para mí y para muchos en Ovejas que lo conocimos, pensamos que Álvaro García es inocente, pero yo no soy del grupo político de él”.

BLU radio también habló con el hermano de Álvaro González, Carlos Julio González, actual concejal del municipio. Él tomó relevancia porque Gustavo Bolívar lo sacó en un trino en el que dice que están intentando ponerle una trampa. Carlos Julio dice que efectivamente no conocía a Bolívar, pero que ayer asistió al evento porque quiere apoyar a Petro.

Adicionalmente, dijo que no está infiltrado en la campaña ni intentando poner una trampa: “Una persona me va a tomar una foto y yo me quedo mirando de frente, una persona del público. Él (Bolívar) me imagino que se imagina que como está el ambiente pesado en el país, soy un infiltrado, pero no”.

Lo que sí confirmó Carlos Julio González es que él fue invitado por el comité de campaña del Pacto Histórico en el departamento de Sucre. “Esa reunión la organiza aquí, en Ovejas, el comité político del Pacto Histórico”.

