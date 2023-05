Conozca el fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de Roy Barreras por doble militancia

Esta noche un fallo del Consejo de Estado dejó a Roy Barreras, presidente del Congreso y uno de los mayores aliados en el legislativo del presidente Gustavo Petro, por fuera del juego político, por ahora. Esa instancia anuló su elección para el periodo 2022 - 2026 por doble militancia.

"Declarar la nulidad de la elección del señor Roy Leonardo Barreras Montealegre, como senador de la República, periodo 2022-2026 contenida en el formulario E26-SEN del 19 de julio del 2022 y a la Resolución E3332 de la misma fecha", se lee en el fallo del Consejo de Estado.

La demanda la interpuso Michelle Steffany Gómez Congote que evidenció, según el fallo, cómo el senador incurrió en doble militancia porque se inscribió por la coalición del Pacto Histórico el 21 de febrero de 2021 cuando en ese momento, el senador no había renunciado al Partido de la U, en el que venía militando y partido que representaba en la legislatura anterior.

"De conformidad con lo expuesto, debe concluirse que el senador Roy Barreras, incurrió en la causal de doble militancia, contenida en el inciso 12 del artículo 107 de la Constitución Política y el inciso 2º del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, porque no renunció a la curul que obtuvo con el partido de La “U”, periodo 2018-2022, durante el término dispuesto para tal finalidad, previo a postularse, para la siguiente elección, por el movimiento “ADA”. A pesar de que, aún expulsado, tuvo, por un mes, la oportunidad de atender dicha exigencia", dicta la decisión del Consejo de Estado.

Sobre su apoyo al presidente Gustavo Petro en campaña, el Consejo de Estado aseguró que no el congresista no incurrió en doble militancia por este apoyo, cuando se trata de apoyo a un precandidato, escenario en el cual esta no se configura.

"Ejecutoriada esta decisión, archívese el expediente", ordenó el Consejo de Estado dejando al político con poca maniobra para revertir esta decisión.

A través de Twitter, aseguró que interpondrá una tutela una vez se le notifique el fallo.

"Caído en combate. Los fallos de la justicia se respetan aunque resulten a mi parecer injustos. Seguiré cumpliendo mi deber hasta tanto sea notificado. Interpondré inmediatamente una tutela para restablecer el derecho de mis electores. Anticiparon mi retiro médico anunciado hace 6 meses unos días . Regresaré. Colombia seguirá contando conmigo", escribió Roy Barreas.

