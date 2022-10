Conozca la agenda de los candidatos presidenciales para este miércoles

Carlos Caicedo estará en Cali 10am, conversatorio Universidad Autónoma de Occidente. Auditorio Yquinde.



Gustavo Petro estará en Cali 3 p.m. Plazoleta San Francisco



Alejandro Ordoñez, a las 8 am visitará la plaza 29 de mayo de Ocaña (Norte de Santander).



Piedad Córdoba tendrá entrevistas en medios de comunicación. Bogotá.



Rodrigo Londoño tendrá ncuentro con medios de comunicación en Bogotá.



Germán Vargas Lleras estará en Montería donde presentará su propuesta para el deporte. Hora: 10:00 a.m. Lugar: Calle 68 N. 1 -100 - Club Campestre Montería



- Evento: Rueda de Prensa. Hora: 11:30 a.m. Lugar: Calle 68 N. 1 -100 - Club Campestre Montería

- Evento: Encuentro con Mujeres de Córdoba. Hora: 4:00 p.m. Lugar: Antiguo Club Campestre Cereté



Sergio Fajardo hará anuncio formula vicepresidencial. 9:20 am, en la esquina de la Carrera 73A con diagonal 81b (frente a la escultura roja), en el barrio Minuto de Dios (localidad de Engativa).



Juan Carlos Pinzón participará en el foro Semana sobre temas de salud (11 am a 1 pm). En la tarde tiene reuniones privadas.



Iván Duque participará en el foro Semana sobre temas de salud (11 am a 1 pm).

3pm estará en la Sergio Arboleda en una emisión especial con Zona Franca y La Silla Vacía.



Marta Lucía Ramírez estará en Bogotá. 11:30am Foros semana. El futuro de la salud en Colombia.

- 4pm Lanzamiento del programa salud. Hospital Engativá.

- 4:30pm Recorrido Engativá. Quirigua CAI carrera 94av Calle 80.

- 7pm Conversatorio Universidad Uniminuto. Carrera 74 # 81c 05