Conservadores expulsaron a Juan Camilo Restrepo

Se dividió el Partido Conservador en Antioquia. Pese a haberle dado el aval para la gobernación de este departamento a Juan Carlos Restrepo, las directivas de la colectividad lo expulsaron de la sede en Medellín, según él porque le pidieron renunciar a su aspiración para unirse a Aníbal Gaviria, otro de los aspirantes.

A los problemas en el Partido Verde en Antioquia se suman nuevas diferencias en el Partido Conservador por los respaldos a candidatos que buscan llegar a la Gobernación del departamento.

Juan Camilo Restrepo, el expresidente de Augura y quien oficialmente se inscribió por los conservadores, denunció que las directivas y congresistas de la colectividad le pidieron abandonar su aspiración, pero que al negarse lo expulsaron de su sede.

“Que renunciara para ellos mirar la posibilidad de adherirse al candidato Aníbal Gaviria. Respeto esa decisión, pero tiene implicaciones no solo políticas, también jurídicas. Hay unos matices que llegan desde la bancada antioqueña que representa algunos concejales y diputados, solicitando unirse a la candidatura de otra persona que no ha ganado, que ha hecho una colección de avales y no representa al Partido Conversador”, le dijo a Blu Radio Juan Camilo Restrepo.

Según Juan Camilo Restrepo, su salida de los conservadores fue pedida por el secretario general en Antioquia, David Henao, y los senadores Carlos Andrés Trujillo y Juan Diego Gómez.

Restrepo insiste en que se va de la sede del partido, pero no devuelve el aval ni se adhiere a otra campaña.

