Consulta popular: Efraín Cepeda responde a jueza y reafirma que apelación ya fue resuelta

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, respondió formalmente al fallo de tutela emitido por la jueza sexta del circuito de Bogotá, quien ordenó dar trámite al recurso presentado por la senadora María José Pizarro en relación con la votación del 14 de mayo de 2025, en la que se negó la convocatoria a una consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro.

La jueza, en su decisión determinó que debía “ampararse el derecho fundamental al debido proceso de la senadora Pizarro” y ordenó a Cepeda resolver su apelación en un plazo de 48 horas.

En respuesta, el presidente del Senado envió un documento en el que aclara que considera “hecho superado” el asunto, ya que la apelación fue respondida oportunamente el pasado 21 de mayo.

En un comunicado que contiene tres puntos principales, Cepeda argumenta, primero, que la tutela se refiere a un hecho que ya fue subsanado antes de ser notificados del fallo.

En segundo lugar, el congresista explicó que la apelación de Pizarro fue considerada improcedente, entre otras razones, por ser “extemporánea”, no precisar claramente el acto apelado y, además, porque la plenaria del Senado, al ser el órgano máximo de decisión, no tiene superior jerárquico ante quien pueda apelarse su determinación. Cepeda sostiene que la apelación fue resuelta con base en la Ley 5 de 1992, que regula el funcionamiento del Congreso.

En el documento anexo, también se afirma que no existió empate en la votación de la consulta popular y, por tanto, no hay fundamento legal para repetirla.

Cepeda citó incluso la Sentencia C-277 de 2007, recordando que las decisiones tomadas por la plenaria del Senado constituyen cosa juzgada legislativa. “No es posible declarar nulidad ni repetir alguna elección hecha por la Plenaria”, concluyó.

Frente al debate generado por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que el fallo judicial ordenaba repetir la votación por presunto fraude, Cepeda dijo “no se encuentra fundamento fáctico o legal que permita inferir ni afirmar que mi accionar durante esa sesión afectó derecho alguno”.

Con este pronunciamiento, el Congreso reafirma que el trámite legislativo de la consulta popular ya fue cerrado, mientras persiste la controversia con el Gobierno, que insiste en mantener abierta la vía para convocarla por decreto, argumentando que el Senado no entregó un concepto dentro del plazo legal.

Consultamos también con expertos como el constitucionalista Juan Manuel Charry, quien aseguró que el fallo de tutela no se refiere a repetir la votación sino a que se resuelva un recurso que se presentó durante la sesión en el Senado "esto al parecer ya había sido resuelto, pero no no costaba en el expediente, de manera que el Senado lo que hará es comunicar que ya se resolvió".