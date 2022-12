Critican al senador Navas Talero por insultar a mujer que dijo amar TransMilenio

El senador Germán Navas Talero recibió duras críticas en redes sociales luego de que en su cuenta de Twitter apareciera un insulto en contra de una mujer que dijo amar el sistema TransMilenio.

Vea aquí: Alcaldía de Bogotá descarta construcción de TransMilenio por la Séptima

Publicidad

“Uno no debe enviar Twitter cuando está drogado”, fue la respuesta desde la cuenta @GNavasTalero que desató una ola de críticas.

Publicidad

“Qué respetuoso resultó el representante del pueblo”, le contestó al congresista el usuario @Chinchoso2.

Publicidad

“A mí también me encanta TransMilenio. Y no fumo, no bebo, no consumo drogas”, reprochó la tuitera Claudia Niño.

“Insulta a quienes piensan diferente”, reprochó otro usuario en Twitter.