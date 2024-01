Críticas a propuesta del presidente Petro de crear partido político para presidenciales 2026

En medio del fallecimiento de la Congresista del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, el presidente Gustavo Petro propuso al Pacto Histórico, la coalición de partidos políticos afines al Gobierno, para construir un acuerdo nacional y crear un bastión político de cara a las elecciones del 2026.

Una de las críticas por parte del progresismo vino por cuenta de Carlos Carrillo, exconcejal de Bogotá, que desde hace un tiempo tiene una relación fragmentada con el Pacto Histórico.

“Presidente, muchos apostamos por la unificación de los partidos, ese es el camino. Lamentablemente, la absoluta ausencia de democracia interna al interior de los partidos del PACTO dejó sin representación a cientos de miles de militantes en todo el país. El nuevo partido debe elegir sus delegados al Congreso Progresista por voto popular, trasvasar las cúpulas a un nuevo cascarón, dejaría por fuera a las bases”.

Por otra parte, Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta y opositor del actual Gobierno, señaló que el presidente Petro estaría participando en política "Esta también es una invitación a quienes creemos que la fatalidad que estamos viviendo no se puede reelegir. El país lleno de problemas y el presidente en modo campaña. Más irresponsable no podría ser. Petro no gobierna y solo piensa en reproducirse en el poder".

Publicidad

Senadores del Pacto Histórico como Iván Cepeda y María José Pizarro han celebrado el anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar a diferentes fuerzas políticas del progresismo para ese diálogo de país.