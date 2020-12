¿Cuáles son los efectos políticos del juicio fiscal de Hidroituango?

A los exgobernadores de Antioquia Sergio Fajardo , Luis Alfredo Ramos y Aníbal Gaviria la Contraloría les imputará cargos por su posible responsabilidad fiscal en los problemas de Hidroituango , según se conoció este martes.

Sin lugar a dudas, las miradas caen sobre Sergio Fajardo, quien aspirará a la Presidencia de la República en 2022 , pues esta decisión podría ser determinante para su carrera política.

Uno de los primeros en reaccionar fue el exalcalde y senador Gustavo Petro, quien escribió en Twitter que Fajardo, su posible principal contendiente en las elecciones presidenciales, es responsable de la pérdida de 9 billones de pesos.

Sergio Fajardo es responsable fiscal de la pérdida de casi 9 billones de pesos por el desastre de Hidroituango según la Contraloría Nacional



Por acelerar las obras se produjo el desastre, querían negocios rápidos con una junta de EPM manejada por el GEA, el grupo que lo financia https://t.co/NEuyHnT0kr — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 3, 2020

“Sergio Fajardo es responsable fiscal de la pérdida de casi 9 billones de pesos por el desastre de Hidroituango según la Contraloría Nacional”, trinó Petro.

Publicidad

Para analistas como Álvaro Forero, las consecuencias políticas son evidentes pues Fajardo amenaza, no solamente al partido de gobierno, sino al clientelismo en el Congreso.

“La contralorías son para eso Antioquia también había abierto juicios contra Fajardo, que se cayeron. Ahora el que está en la cárcel es el contralor”, manifestó.

En ese sentido, Forero agregó que las contralorías en el país están politizadas y son usadas por los políticos para atacar la imagen de sus contradictores.

“Obviamente, como pasó con Reficar, no se llegará a nada. Son anuncios. La Contraloría anuncia investigaciones y muy pocos resultados. Todo esto es bombo. Las contralorías en Colombia están totalmente politizadas por los sectores más clientelistas, que buscan no, solamente que no se haga el control fiscal, sino que se use el control fiscal contra los enemigos”, añadió.

Por su parte, para el también analista Héctor Riveros, llama la atención que no haya juicios fiscales para ministros de Transporte, por ejemplo, por los sobrecostos en el túnel de La Línea: “Esto es buche y pluma, bulla que no termina en nada”, expresó.

Publicidad

Mientras tanto, para María Consuelo Araújo el impacto reputacional para Fajardo será evidente, sobre todo por mostrarse como el maestro de la transparencia.

“El impacto reputacional para Fajardo es indiscutible. Porque una persona que se ha vendido como un profesor, matemático, que hace la política de una manera distinta, tener esta imputación le genera unas consecuencias muy negativas”, puntualizó.

En total, serán imputados 28 de 34 funcionarios y exfuncionarios que fueron investigados sobre la aparente cadena de irregularidades de Hidroituango. El detrimento patrimonial habría sido de $ 4,1 billones de pesos, mientras que la responsabilidad fiscal sumando personas alcanzaría los 500.000 millones de pesos.

De acuerdo con el informe de la actuación especial de la Contraloría General de la República, la ausencia de generación de energía del proyecto, tiene efectos en la atención de la demanda y en los precios.

"Durante la ejecución del proyecto se ha destruido valor por $2.971,40 de miles de millones con respecto a la línea base, debido a mayores inversiones sin que el proyecto haya entrado en operación. Este valor aumenta diariamente en la medida en que, con posterioridad a la entrega del último 'modelo financiero estimado después de contingencia', se han causado costos adicionales que no están incorporados en la cuantificación", indica el reporte.