"Cuando se iba a dar mi liberación, Piedad Córdoba entró en profunda depresión": Ingrid Betancourt

El fallecimiento de Piedad Córdoba, senadora y destacada representante de la izquierda colombiana, generó diversas reacciones en la escena política del país. La reconocida figura política falleció a causa de un infarto fulminante el pasado sábado, 20 de enero, según informó la clínica Conquistadores en la capital paisa.

Una de las más esperadas fue la de Ingrid Betancourt, la excandidata presidencial, que estuvo secuestrada por las Farc por más de seis años. Betancourt habló en Blu Radio sobre el fallecimiento de Piedad Córdoba. La excandidata presidencial contó detalles de su relación.

"Deja una huella fuerte. Creo que este es un momento para hacer una expresión de solidaridad sobre todo con sus hijos y su hermano que está extraditado, porque independiente de las opiniones diferentes eso no quiere decir que no entendamos el dolor de los demás y no sintamos el golpe de la partida súbita de Piedad Córdoba", señaló.

Ingrid Betancourt

La excandidata presidencial habló de lo que le debe perdonar a la senadora Piedad Córdoba tras sus orillas políticas distantes y de sus pensamientos y corrientes tan poco cercanas.

“Me acuerdo que llega Pastrana a la presidencia y Piedad Córdoba tenía mucha cercanía con Manuel Marulanda del secretario de las Farc, ella viajaba y una vez me invitó a una de sus reuniones, eso fue creo que fue cuatro meses antes de mi secuestro y en una de ellas el ‘Mono Jojoy’ mencionó que a los políticos debían secuestrarlos y le dije a ella “están hablando de nosotros y Manuel Marulanda dijo “tranquila eso nunca va a pasar”. Esos eran los cuentos del ‘Mono Jojoy’”, contó.

Betancurt se refirió a los detalles del secuestro de Córdoba, por parte del paramilitarismo, lo que ella hizo para que liberaran a la excongresista y lo que ella esperaba por parte de Córdoba en medio de su plagio de más de seis décadas.

Betancourt Pulecio se refirió a la relación en la que terminó Piedad Córdoba y su madre, Yolanda Pulecio, quien, según ella, recorrieron el mundo juntas buscando la liberación de los secuestrados en los que encontraba Ingrid.

Finalmente, Betancourt señaló por qué cree en la versión de Andrés Vásquez, asesor de Piedad Córdoba en su momento, que infirió que la exsenadora antioqueña se beneficiaba de los secuestro.

