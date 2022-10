¿De pastor a presidente? La sorpresiva candidatura presidencial de Jorge Trujillo

Jorge Antonio Trujillo, ex senador de Opción Ciudadana, antiguo Partido de Integración Social (PIN), se inscribió hace un par de días como candidato presidencial por el partido Todos Somos Colombia, que reúne a miembros de la comunidad Cristiana del país.

Este jueves, durante el sorteo de las posiciones en la tarjeta electoral para la primera vuelta presidencial (27 de mayo), fue el único candidato que hizo presencia, acompañado además de una comitiva. Trujillo y su fórmula vicepresidencial, Fredy Obando, se quedaron con la ubicación número cinco y llamaron la atención porque, hasta el momento, habían pasado prácticamente desapercibidos.

Sin embargo, su nombre no es del todo desconocido. En 2006 se convirtió en senador de la República gracias a la captura de Juan Carlos Martínez. Y es que a Trujillo no le alcanzaban los votos para tener una curul, pero tras la captura del controvertido ex congresista, fue llamado a reemplazarlo por ser el siguiente en la lista del antiguo PIN.

Estuvo en la Comisión Cuarta y después intentó reelegirse, en 2010 y 2014, pero no lo logró. Hizo un nuevo intento en 2018, pero su lista no alcanzó el umbral. Lo llamativo es que, para muchos, varios de esos candidatos al Congreso, y él mismo, tienen la sombra de Yahir Acuña, ex representante a la Cámara por Sucre, un cuestionado político hoy capturado.

Todos Somos Colombia, partido de la dupla Trujillo-Obando, tiene sus raíces en el desparecido Ébano de Colombia, que lideró precisamente Acuña.

La polémica

En 2014, Trujillo dio de qué hablar pues, a través de un vídeo publicado en la plataforma YouTube, culpó de la ola invernal que sufrió el país al rito que hicieron indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta con el Presidente Juan Manuel Santos, en el primer día de gobierno del mandatario (2010).

¿De pastor a presidente?

Trujillo es pastor y lidera la congregación Centro Cristiano Monte de Sión de las Asambleas de Dios. Se pelea los votos de esa comunidad con otra candidata, la ex fiscal y ex senadora Viviane Morales (Partido Somos), con quien coincide en varias de sus banderas, incluidas “la defensa de la familia” y “los valores cristianos”..