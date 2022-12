Dejar el precio de parqueaderos a la libre competencia es un carretazo: concejal

El concejal Juan Carlos Flórez rechazó la propuesta del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de que el precio de los parqueaderos en la capital del país no tenga un tope mínimo y máximo, sino que se regule automáticamente por la libre competencia.



“Acaban de subir los parqueaderos y ahora el alcalde dice que eso hay que dejarlo a la libre competencia, pero la libre competencia en Colombia es un carretazo”, enfatizó Flórez.



Recordó que la Superintendencia de Industria y Comercio ya ha encontrado carteles del azúcar, arroz, pañales, papel higiénico, cuadernos, entre otros, por lo que no descartó que se pueda crear el cartel de los parqueaderos ante una eventual regulación de oferta y demanda entorno al precio.



“Es una visión muy elitista del alcalde, Bogotá es una ciudad donde la gran mayoría de personas son riquísimas y no tienen carro por capricho (…) no hay libre competencia, usted llega a un centro comercial y le toca pagar sí o sí”, añadió.



Finalmente, manifestó que la supuesta estrategia para desestimular el uso del carro particular no opera en una ciudad como Bogotá.



“Todas las reglas de juego que se han creado para los parqueaderos terminan en el cobro más alto, como lo sabe cualquier persona que tenga un carro. Hace 20 años el alcalde dijo que todo el mundo se iba a bajar de los carros y se iba a subir a Transmilenio, y sucedió todo lo contrario, se disparó el uso de los carros y motos”, finalizó.





