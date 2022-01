Desde el Congreso buscan que sea gratis el servicio de parqueadero en centros comerciales

Con el nuevo año, en el Congreso de la República empiezan a plantearse temas que harán parte de la agenda legislativa en el próximo periodo de sesiones, el último para los actuales senadores y representantes. Uno de ellos es el proyecto de ley que pretende restringir el cobro de parqueadero en centros comerciales.

La propuesta del senador Jorge Guevara, de Alianza Verde, es que haya entrada libre a los parqueaderos de esos comercios los sábados, domingos y festivos, argumentando que se han convertido en espacios de interacción y entretenimiento para millones de familias.

El centro comercial se volvió más importante que el parque, entre otras razones por temas de seguridad. En Colombia es exagerado el cobro del parqueadero en centros comerciales. Uno compra un tinto y paga $8.000 por el café y $16.000 por parqueadero; algunos cobran hasta el uso del baño”, indicó.

Guevara también manifestó que con esta medida no pierden los centros comerciales, que, por el contrario, empezarían a recibir muchos más visitantes, lo cual se traduciría también en más ventas en medio de la reactivación económica.

"En Estados Unidos no cobran en los centros comerciales y en Europa tampoco. Yo creo que no los afectan. Que cobren entre semana, pero sábado, domingo y festivo no deberían, porque la gente va a comerse un helado, tomarse un café o hacer una compra pequeña y eso no tiene razón”, concluyó.

El proyecto de ley empezará a discutirse una vez se reanuden las sesiones ordinarias del Congreso, en marzo próximo.

