Duque convocaría referendo que establezca cadena perpetua para violadores de niños

En un encuentro con alcaldes y alcaldesas de diferentes regiones del país, Iván Duque hizo promesas en materia de economía, educación, seguridad, entre otros temas fundamentales pidiendo el apoyo de los mandatarios locales durante su Gobierno.

Comenzó su discurso asegurando que va a trabajar con el mismo entusiasmo con todos los alcaldes de Colombia, sin importar el partido político al que pertenezcan.

“Gobernaré con todos los partidos políticos, mi deseo no es gobernar encumbrado en un palacio porque mi palacio es el pueblo colombiano”, dijo.

También pidió a los mandatarios locales apoyar la propuesta del referendo que establezca cadena perpetua para violadores de niños en 2019: “Yo quiero señores alcaldes y alcaldesas invitarlos a que construyamos de cara al año 2019 una propuesta de una vez para que como sociedad al unísono en el proceso electoral de 2019 podamos ir a las urnas y votar el referendo para que exista cadena perpetua para violadores y asesinos de niños”.

El presidente electo anunció que todos los sábados estará en los municipios del país desarrollando el programa Construyendo País, revisando las necesidades de las regiones.

También se refirió al tema de coyuntura en el país, el asesinato de los líderes sociales. “A mí me duele cuando muere cualquier colombiano. Me duele que asesinen a los líderes sociales. Estaré al frente de las comisiones para acabar con esta problemática. No seremos indiferentes a ninguna forma de criminalidad en el país”.

Duque dijo también que responderá de manera oportuna a las necesidades de seguridad en sus municipios y que hará constantemente consejos de seguridad en los departamentos.

Reiteró que construirá una nueva reforma fiscal junto a Alberto Carrasquilla su ministro de Hacienda para implementarla en 2019.

En materia de educación, dijo que desde el ministerio de Ecuación implementarán la jornada única y que durante los últimos tres años del bachillerato (9, 10 y 11) los jóvenes reciban formación para el empleo, así se graduarían con dos diplomas.