Efraín Cepeda a Petro: "Se ve la paja en el ojo ajeno y no se ve la viga en el propio"

Siguen las tensiones entre el Gobierno nacional y el Congreso de la República, específicamente entre el presidente Gustavo Petro y el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, por cuenta del debate de la ley de financiamiento y la situación económica del país.

El senador conservador le respondió al presidente, quien en un encuentro con gobernadores el pasado viernes en Cartagena, acusó a Cepeda de querer llevar al país a un default. Cepeda le recordó a Petro que antes de acusar al Congreso de no aprobar reformas tributarias o presupuestos sin fundamentos, debería ejecutar los recursos que hoy muestran las cifras, son paupérrimos.

“Se ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ahí están los números, las tributarias son 12 billones y ellos seguramente aspiran que se les aprobaba por seis o siete; mientras que ellos no fueron capaces de recaudar 15 billones de pesos que se comprometieron, que cayó el resto del recaudo tributario, por eso un recorte de 28 y medio, y no ejecutan 97; no hablemos de cinco o seis de la tributaria frente a los números que acabo de mencionar", señaló Cepeda.

Para el senador, el panorama financiero en el país es complejo por lo que pasa con la reforma tributaria. "Los ponentes no se han puesto de acuerdo después de muchas sesiones, y hoy que era la definitiva, no hubo acuerdo, no hay ponencia. No sé si habrá mañana, esperemos que tengamos y se anuncie mañana y votemos el miércoles", insistió Cepeda.

Frente a si las nuevas revelaciones y actuaciones de la justicia en torno al escándalo de corrupción de la UNGRD, el senador conservador señaló que casa rama del poder es independiente y que no afectará los proyectos que están tramitándose, dejando claro que el Congreso es una entidad independiente del ejecutivo.

“Un tema es el accionar del congreso que seguirá trabajando, llueve, truene o relampaguee, y el otro es los temas de la justicia colombiana que es una rama independiente del poder público que tomará sus propias decisiones. Somos una rama independiente del poder público, que no somos notarios de los proyectos gubernamentales, nos corresponde seguir trabajando por el bienestar de los colombianos”, concluyó Cepeda.