El expresidente Cesar Gaviria anuncia el libro de sus memorias. “Entrelazados”

En este libro de Editorial Planeta, que se lanzará en dos semanas junto al expresidente de México Ernesto Zedillo, el expresidente César Gaviria cuenta toda la verdad sobre lo que sucedió con el presidente Virgilio Barco, ante su gobierno, y cómo se hizo la Constituyente con Luis Carlos Galán.

En el libro recuerda muchos episodios de su vida pública y de cómo, en su momento, tuvo que enfrentar a los carteles de Cali y de Medellín, a otros grupos de narcotraficantes, de grupos armados ilegales y de todos los problemas sociales que enfrentaba el país en la época del narcoterrorismo de los años 80.

El libro también se refirió al magnicidio de Luis Carlos Galán. Aseguró que “hacia julio de 1989, Galán presentía su muerte y empezaba a considerar que el cambio en su esquema de seguridad era una conspiración para matarlo”.

“Ir a Soacha no fue un acto simple ni mecánico. Fue una entrega. Lo cierto es que fue, aun sabiendo que entraba en un laberinto sin salida. Con la muerte de Galán pretendieron asesinar una esperanza de renovación y cambio, pero gracias a su legado el país no se acobardó y lo enfrentó con votos”.



Destacó que la decisión de Luis Carlos Galán de acogerlo, en su momento, como su jefe de gabinete consolidó su carrera pública.

En el capítulo 6, “El terrorismo arrecia y se generaliza”, el expresidente Gaviria revive otros hechos de la violencia en Colombia después del magnicidio de Luis Carlos Galán, como el asesinato del magistrado Carlos Ernesto Valencia y del coronel Valdemar Franklin Quintero, comandante de la Policía de Antioquia. El presidente Barco expidió el Decreto 1830.

“Con esa medida estableció la extradición por vía administrativa, eliminó su aprobación por la Corte Suprema de Justicia”.

La detonación de 88 bombas en Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Pereira y Bogotá. Dos semanas después, el sábado 2 de septiembre de 1989, un carro bomba destruyó gran parte de las instalaciones del diario El Espectador y la explosión de un avión de Avianca en pleno vuelo causó la muerte de las 107 personas a bordo. “El atentado contra el avión de Avianca fue una de las pruebas más duras que enfrenté durante mi campaña. Saber que estuve tan cerca de ser una de las víctimas”.

También se refiere a las críticas que se hicieron, en su momento, a la llamada Apertura Económica, diciendo que en su carrera ha tratado de acertar muchas veces y que dio pasos que se prestaron para la tergiversación de sus ideas económicas, que en su momento tuvieron un impacto “en la vida colombiana y en la política económica”.

También habla de su niñez, de su adolescencia, de su formación como alcalde de Pereira, de su participación en las comisiones económicas de la Cámara de Representantes, como viceministro de Desarrollo y como ministro de Hacienda y de Gobierno en el mandato del presidente Virgilio Barco, de su paso por la OEA, de su residencia en Washington y de la mediación que hizo, en su momento, en países como Ecuador, Venezuela y Paraguay.

Se espera que el libro de Editorial Planeta esté en las librerías en las próximas semanas.