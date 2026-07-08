Embajadora Laura Sarabia y general (r) Henry Sanabria conciliaron tras denuncia penal

Tras la audiencia de conciliación realizada entre la embajadora Laura Sarabia y el general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional, quedó consignado que las comunicaciones sostenidas entre ambos fueron exclusivamente de carácter institucional y que, durante esos contactos, nunca se ordenó ni se solicitó suspender operaciones contra el Clan del Golfo, ni contra ningún otro grupo armado ilegal.

La diligencia se llevó a cabo en el marco de una denuncia penal presentada por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), luego de las declaraciones públicas realizadas por el exdirector de la Policía Nacional.

General Henry Sanabria Foto: AFP

El general (r) Henry Sanabria había señalado a Laura Sarabia como la persona que, desde el Gobierno Nacional, lo llamaba para reclamarle por procedimientos adelantados por la Policía Nacional durante el tiempo en que ejerció como director de la institución, siendo el primer comandante de la Policía en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según las manifestaciones del oficial en retiro, Sarabia le reprochaba las operaciones que adelantaba la Fuerza Pública contra grupos armados ilegales que, para ese momento, avanzaban en el proceso para vincularse a la política de paz total impulsada por el Gobierno Nacional.



Sin embargo, tras la audiencia de conciliación quedó registrada una constancia en la que ambas partes reconocen que los contactos sostenidos obedecieron únicamente a asuntos institucionales y que en ningún momento existieron instrucciones o solicitudes para suspender operaciones contra el Clan del Golfo o cualquier otra organización armada ilegal.

Laura Sarabia en consejo de ministros Foto: Presidencia

Las declaraciones de Sanabria surgieron luego de que Noticias Caracol revelara una serie de audios atribuidos a conversaciones entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda y un cabecilla del Clan del Golfo.

De acuerdo con el contenido divulgado por ese medio de comunicación, en dichos encuentros se habría hablado de una presunta depuración de la inteligencia policial y del cese de bombardeos contra esa organización criminal, encabezada por alias “Chiquito Malo”.