En un momento sentí que estábamos pegados de Dios: Londoño sobre Hidroituango

A pocas horas de que Jorge Londoño de la Cuesta finalice los cuatro años al frente de la gerencia de EPM, la empresa pública más importante en la capital antioqueña, el funcionario habló con BLU Radio sobre sus momentos difíciles, los éxitos de su gestión y la contingencia en Hidroituango.

Sin duda, la contingencia en el mega proyecto hidroeléctrico fue el punto principal que marcó una de las etapas más importantes para la compañía pública.

“Esto fue el 28 de abril de 2018. Yo estaba acostado en la cama, en una finca que tiene la familia de mi esposa en San Félix. Me sonó el teléfono tipo 6a.m.y era el vicepresidente de proyectos”, recordó Londoño.

El vicepresidente John Maya Salazar fue el encargado de contarle al gerente que algo no estaba bien en Hidroituango. "No sabíamos la gravedad. Me dijo que, aparentemente, se había presentado el taponamiento de uno de los túneles, pues el embalse se estaba subiendo. En esos primeros momentos uno no alcanza a dimensionar la magnitud del problema y conforme se fue confirmando de que el embalse se iba subiendo, hubo la necesidad de convocar a todo el equipo, hacía el mediodía”.

Pese a que inundar casa de máquinas y luego el cierre de compuertas que disminuiría el caudal fueron decisiones difíciles, Londoño de la Cuesta no se arrepiente de ninguna. “Fueron decisiones traumáticas y costosas, pero fueron muy analizadas y que siempre buscaban proteger la vida de los ciudadanos”.

Para el gerente, el momento más “tenebroso” de la contingencia fue el de las primeras cuatro semanas pues, como él mismo lo aseguró, siempre iban hacia atrás con el proyecto.

“Todo mayo y junio era una noticia negativa, otra más negativa y otra más negativa. Realmente, por momentos, uno sentía que estábamos pegados de Dios solamente y que la naturaleza estaba siendo muy fuerte con el proyecto”, aseguró.

Londoño se despide de EPM confiando que en 2021 Hidroituango producirá energía. Sobre el empalme con el nuevo gobierno de Medellín, el gerente dijo que ya finalizó el proceso con la nueva administración municipal y está a la espera de quién sería el nuevo gerente para iniciar con su despedida.

Seguir al frente de EPM no lo trasnocha. "Para uno saber si quiere o no continuar, primero debe evaluar y conocer quién estaría al frente de EPM, para que se pueda trabajar de la mejor manera con los focos principales que quiera la nueva alcaldía", aseguró.

Pero, ¿qué hará Jorge Londoño desde el primero de enero? “Por lo pronto, lo que quiero es descansar, así sea durante ese mes. Bajarle un poquito al nivel de adrenalina a este cargo que siempre ha estado intenso entonces quiero reposar la mente y el cuerpo. Ya luego veré si la vida me invita a bailar una canción o me toca salir a buscar pareja, aun no lo tengo claro”.

Sin embargo, Londoño no descarta que continué en el mundo de las encuestas, como lo hacía antes de que Federico Gutiérrez le ofreciera la gerencia de EPM. “La actual gerencia de Invamer viene haciendo un gran papel y la idea es darle continuidad a ello y, simplemente, acompañarlos, pero a nivel de asesoría y no ejecutivo”, concluyó.

Lo cierto es que, en el año 2015, el Grupo EPM tenía utilidades cercanas a los 1.5 billones de pesos y, cuatro años después, al finalizar el 2019, esas utilidades se están acercando a los 2.7 billones. Resultados que, para Jorge Londoño representan el esfuerzo de toda una compañía que se ha logrado mantener como una de las más importantes en Colombia.