¿Es mejor el sistema de EPS que uno netamente público? Responden los candidatos

Los candidatos a la Presidencia de Colombia se pronunciaron frente al tema de la salud en Colombia, particularmente en lo que se refiere al sistema de las EPS.

Vargas Lleras

“Tenemos más de 80 EPS en Colombia, la mitad de ellas no tienen el músculo financiero para asumir las obligaciones que han contraído. Ni siquiera conocen el perfil de riesgo de los colombianos que tienen asegurados. Y sobre el tema de las IPS, es imposible que Colombia tenga hoy 18.000 IPS. En muchos municipios de Colombia cambia el alcalde y el nuevo conforma su nueva IPS”, afirmó Vargas Lleras.

Sergio Fajardo

“Hay unas EPS que funcionan bien y hay otras que funcionan muy mal que nosotros tenemos que terminar. Y tenemos que aprender sobre lo que está funcionando, articular un porgrama cero demora para tener una cita”, aseguró Sergio Fajardo, quien agregó que Colombia debe fortalecer su industria farmacéutica.

De la Calle

“Lo que estoy proponiendo es cambiar el sistema de operacioón de las EPS, ir más hacia gestores de salud. EPS como cumpliendo una simple función de intermediación, pues ealmente no ha brindado los frutos que los colombianos requieren ya en elmomento de la enfermedad. Quiero un sistema que sea preventivo, no una industria de la enfermedad”, declaró Humberto de la Calle.

Iván Duque

“Creo que es mejor la participación público-privada como lo tenemos hoy. Lo que no estoy de acuerdo es que haya prestadores que entreguen un servicio de mala calidad. He dicho que a las EPS de mala calidad las vamos a sacar del servicio porque no se van a remunerar solamente por el número de afiliados, sino por la calidad acreditada por los usuarios”, dijo Iván Duque.