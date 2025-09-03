“Estamos metidos en una caja negra”: MOE sobre financiación de precandidatos

La Misión de Observación Electoral ha encendido las alarmas sobre una "caja negra" en el sistema electoral colombiano, específicamente en lo que respecta a la financiación de los pre-candidatos que actualmente se encuentran en la fase de recolección de firmas.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre el señalamiento que hizo directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) por la falta de una plataforma pública para el control y seguimiento de los ingresos y gastos de estos aspirantes.

Según Barrios, la imposibilidad de controlar estos recursos surge de la omisión del CNE al no habilitar la plataforma "Cuentas Claras", la cual debería estar disponible desde el pasado 8 de marzo para que los pre-candidatos informen sus movimientos financieros.

“No hay posibilidad de controlar esto si el Consejo Nacional Electoral no abre y pone a disposición, de quienes en este momento están en el proceso de recolección de firmas, la plataforma para que puedan hacer sus informes de ingresos y no da el portón, no abre la ventana pública para poder hacer la vigilancia", dijo Barrios en Blu radio.

La situación actual genera un vacío significativo en la competencia electoral, afectando a los "grupos significativos de ciudadanos".

Actualmente, 71 ciudadanos han manifestado interés en competir por la presidencia de la República mediante firmas, además de numerosos aspirantes al Congreso.Las consecuencias de esta falta de control son profundas y preocupantes.

Origen y destino desconocidos

No se sabe de dónde provienen los recursos de estos aspirantes, lo que abre la puerta a fuentes tanto legales como ilegales.

“Estamos metidos en una caja negra. No sabemos quiénes le están dando los recursos o de dónde salen los recursos de todos los ciudadanos y ciudadanas que están en este momento recogiendo firmas”, aseguró.

Adicionalmente, Barrios dijo que se observan grandes despliegues publicitarios, como vallas en diferentes ciudades y publicidad en redes sociales, que a menudo parecen mucho más costosos que los montos de financiación reportados, si los mismos son reportados.

“Esto es un tema que tiene que solucionar el Consejo Nacional Electoral para que puedan cumplir con el deber de transparente", indicó Barrios.

Escuche la entrevista aquí: