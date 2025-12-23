Exministro Cristo da condiciones a la izquierda para unirse a la consulta del Pacto Amplio

En Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el exministro del Interior en los Gobiernos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, y ahora precandidato presidencial, Juan Fernando Cristo, habló de la actualidad política nacional. Su análisis se centró en el desempeño del Ministerio del Interior, respondió a declaraciones recientes de su actual titular y se refirió a las perspectivas de una consulta electoral de centroizquierda.

Al ser consultado sobre el perfil público del actual ministro, Armando Benedetti, quien ha asumido una amplia vocería gubernamental incluso en temas económicos, Cristo contextualizó el rol histórico de la cartera. "El ministro del Interior en Colombia desde hace mucho tiempo (...) siempre ha sido la figura más importante de todos los gabinetes", señaló, recordando casos como los de Horacio Serpa o Germán Vargas Lleras.

Cristo destacó que la alta rotación en el cargo es común, dada su responsabilidad central en la relación con el Congreso. Para él, la métrica clave debe ser la agenda legislativa y sus resultados. Sobre el activismo público de Benedetti, el exministro lo asoció a una "situación distinta" marcada por el protagonismo en redes sociales, que ha llevado a que el titular de Interior asuma una vocería global del Gobierno, un rol que en administraciones anteriores solía distribuirse entre varios portavoces.



La consulta del Pacto Amplio

Sobre el escenario electoral, y ante la pregunta directa de si se unirá a la consulta que promueven sectores como el Pacto Histórico y la izquierda democrática, denominada Pacto Amplio, Cristo fue enfático en plantear condiciones previas.

El precandidato reveló que el 26 de octubre envió una carta a líderes de esa coalición, como Iván Cepeda y Roy Barreras, proponiendo la necesidad de llegar a "acuerdos programáticos y políticos claros" antes de definir mecanismos de consulta. "La consulta no puede ser un simple mecanismo para escoger un candidato sin un programa", afirmó.



Cristo señaló que cualquier coalición seria debe incluir propuestas para profundizar las reformas sociales, pero también para "rectificar caminos" en temas donde, a su juicio, el gobierno actual ha fallado, como la lucha contra la corrupción, la seguridad, donde afirmó que "la paz total definitivamente no funcionó", y la crisis de salud.

"Si es una consulta solo de la izquierda democrática, creo que no sería una consulta amplia. Si logramos construir un programa de centroizquierda, (...) seguramente nos animaríamos a participar", concluyó, advirtiendo que aún no se ha dado la primera reunión sustantiva para ese debate. El plazo para inscribir las consultas ante la Registraduría vence el 6 de febrero, por lo que las definiciones deberán darse en las próximas semanas.