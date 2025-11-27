Las claves del fallo de la Corte Constitucional que revivió el partido de Juan Fernando Cristo

Ad portas de las elecciones del 2026, la Corte Constitucional revivió el partido 'En Marcha' de Juan Fernando Cristo tras suspender provisionalmente el fallo del Consejo de Estado que le quitó la personería jurídica.

En un fallo de 16 páginas, el alto tribunal argumentó punto a punto porque suspendió transitoriamente el fallo proferido por el Consejo de Estado que le quitó la personería a la colectividad. En ese sentido la Corte Constitucional le ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) inscribir de manera inmediata al partido en el Registro Único de Partidos y Movimientos con personería jurídica.

La medida se adoptó después de que la agrupación política En Marcha denunciara que el fallo del Consejo de Estado no habría aplicado de manera material los criterios fijados una sentencia en particular sobre el “principio de confianza legítima” y la valoración de pruebas que acreditan la participación del movimiento en la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza.

"Esta situación supone un riesgo cierto de afectación grave e irreparable a los derechos de participación política no solo de dicha organización, sino también de sus militantes y electores potenciales", se lee en la decisión de la Corte Constitucional.



Una de las órdenes de la Corte es al CNE para que inscriba de manera inmediata a En Marcha en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica.

Fue en agosto cuando el Consejo de Estado tumbó la personería de En Marcha porque evidenció que el CNE incurrió en falsa motivación al señalar que senadores Guido Echeverri, Jairo Castellanos y Gustavo Hurtado, eran militantes de En Marcha al momento de postular sus nombres en elecciones al Congreso del año 2022.

A partir de ese momento empezó toda una campaña por parte del exministro Cristo para recuperar la personería jurídica de su partido.