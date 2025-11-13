En Marcha, liderado por Juan Fernando Cristo, define rumbo político de cara al 2026

El exministro Juan Fernando Cristo, líder del movimiento En Marcha, celebró recientemente la definición jurídica de su partido, confirmada tras la decisión de la Corte Constitucional de cerrar una disputa legal que se extendió por más de tres años. El partido, que ha defendido principios liberales desde su separación del Partido Liberal, se mostró "muy muy contento" con este fallo.



Lanzamiento de una coalición

Con su estatus legal asegurado, En Marcha avanza en la consolidación de una fuerte coalición de cara a las elecciones legislativas. Cristo confirmó que, tras dos meses de trabajo, el primero de diciembre se realizará el lanzamiento oficial de esta alianza en la Plaza de la Aduana, en Cartagena.

La coalición está integrada por En Marcha, la Alianza Verde, el partido Demócratas y el partido Colombia Renaciente. El objetivo primordial es aspirar a convertirse en la primera fuerza política en el Congreso de la República en las elecciones de marzo.

Aunque la cabeza de lista para el Senado aún no se ha definido, la coalición cuenta con una lista de cerca de 90 nombres al Senado y más de 170 a las Cámaras en distintos departamentos. Algunos precandidatos de En Marcha incluyen al senador Guido Echeverri, el senador Juan Carlos Bocanegra, la exsecretaria de educación de Bogotá Enna Bonilla, y Yolanda Mené, excandidata a la gobernación del Cauca. Además, en sintonía con las tendencias actuales, la lista incluirá varios influencers. Se están invitando también figuras importantes del Partido Verde, como Angélica Lozano, Ariel Ávila y Jap Hernández.



Candidatura presidencial

A pesar de que Cristo puede ser candidato, en diálogo con Mañanas Blu 10:30, aclaró que solo lo sería por En Marcha, no por toda la coalición de partidos. De hecho, el acuerdo concretado hasta el momento solo se refiere a las listas al Congreso, no a las candidaturas presidenciales.

Cristo estaba esperando la definición jurídica de la personería de En Marcha para tomar una decisión personal. Anunció que la próxima semana se reunirá la dirigencia de En Marcha (incluyendo candidatos y directorios departamentales) para tomar una decisión en materia de candidatura presidencial, la cual seguramente se anunciará la próxima semana.



