En entrevista con BLU Radio, el excandidato a la Presidencia y líder de Compromiso Ciudadano Sergio Fajardo, se refirió a la polémica por un video que circula en redes en el que afirma que Néstor Humberto Martínez era la persona más importante en la lucha contra la corrupción.

“No me había dado cuenta, supuestamente ayer empezó una discusión de un video que yo grabé en marzo de 2017, que tiene no sé qué duración y lo cortaron en un pedazo y en esa parte yo decía que la persona más importante en la lucha contra la corrupción era Néstor Humberto y dejaron por fuera todo lo que yo había dicho”, aclaró.

Fajardo añadió que detrás de esta controversia hay intereses políticos tramposos.

"Eso no tiene nada de raro, es una expresión de una forma de la política, de personas para las que el todo vale y el fin justifica los medios no tienen mínimo respeto por la discusión de las ideas. Es una forma de la política bien conocida hace parte del mundo tramposo, de las fake news, no le paro bolas a este tipo de manifestaciones, es recurrente, utilizan eso, desconocen lo que dice a continuación y tratan de hacer noticia.

