Farc podría cambiar de candidato presidencial en caso de incapacidad de ‘Timochenko’

El magistrado Felipe García, miembro del Consejo Nacional Electoral, habló en Mañanas BLU sobre la situación ante la entidad de Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’.

García reveló que la candidatura de Londoño no está inscrita formalmente ante el CNE pues el partido aún no ha realizado los trámites pertinentes, sin embargo, “tienen tiempo de hacerlo todavía”.

“La Farc no ha inscrito una fórmula de presidente-vicepresidente y eso lo puedo afirmar sobre la base de que en una rueda de prensa que dieron manifestaron que no podían continuar en campaña hasta que el CNE no resolviera una solicitud de revocatoria de su candidatura cosa que el Consejo ya hizo resolviendo que no daba trámite ya que no había candidatura. Igual el plazo no está vencido”.

Explicó que el primer plazo, del 9 de marzo, es para que los partidos inscriban a sus candidatos y el del 16 de marzo es para realizar modificaciones a las mismas “como cuando se presenta una incapacidad permanente, puede ser por muerte, pero básicamente es para que se pueda cambiar las cosas”.

Dijo que en caso que se vean obligados a realizar cambios en las candidaturas, “depende de la campaña decidir a quien se elige”.

