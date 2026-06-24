Felipe Harman defiende su regreso a la ANT: “Lo fácil es irse, lo complejo es asumir la derrota”

Apenas un día después de la segunda vuelta presidencial, la hoja de vida de Felipe Harman volvió a aparecer publicada en el portal de aspirantes de la Presidencia para regresar a la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), cargo al que había renunciado el pasado 3 de junio para vincularse a la campaña del entonces candidato Iván Cepeda.

La decisión generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos, que consideran que el regreso de Harman podría enviar un mensaje equivocado sobre los límites de la participación política de los funcionarios públicos, al permitir que servidores que abandonan temporalmente sus cargos para intervenir en una campaña electoral puedan luego reincorporarse a sus funciones.

Frente a las críticas, Harman defendió su retorno y aseguró que se trata de una decisión responsable para garantizar una adecuada transición con el gobierno entrante del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Felipe Harman, alcalde de Villavicencio. Foto: cortesía Alcaldía de Villavicencio.

“Me parece lo más responsable para el país y para mi gestión. Tengo que estar en el empalme, quiero dejarle a la nueva administración claro lo que hicimos. Y lo que para algún sector parece polémico a mí me parece un acto de responsabilidad. Lo fácil es irse, lo complejo es asumir que tuvimos una derrota electoral y entregar la entidad”, afirmó el funcionario.



Harman también respondió a quienes señalan que su regreso podría entrar en tensión con las restricciones sobre participación en política de los funcionarios públicos. Según explicó, precisamente por esa razón presentó su renuncia antes de involucrarse en la campaña presidencial.

“Este dilema no es jurídico porque por eso yo renuncié y me desprendí de la función pública. No me parece un dilema y tampoco que estemos actuando en contra de la ley. Estamos dando la cara y vamos a garantizar que la próxima administración del señor Abelardo de la Espriella tenga los elementos claros en los que nosotros avanzamos de acuerdo con el proceso de paz”, sostuvo.

Harman no fue el único alto funcionario que dejó temporalmente su cargo para respaldar la candidatura de Cepeda. También lo hizo Carlos Carrillo, entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien posteriormente fue suspendido por la Procuraduría en una investigación relacionada con presunta participación en política.