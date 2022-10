Fuerte discusión entre uribistas y De la Calle por extradición de Jesús Santrich

Una acalorada discusión dio ritmo al debate con estudiantes del Cesa cuando se tocó el tema del proceso de paz y la extradición de Jesús Santrich.

Los candidatos Iván Duque y Humberto de la Calle estuvieron en desacuerdo en torno al paso a seguir ya que se conocieron las pruebas en contra de líder de la Farc.

Publicidad

Vea también Apoyo adopción en parejas del mismo sexo: De la Calle en diálogo con los jóvenes

En un momento, Samuel Hoyos, representante uribista, pidió la palabra y le dijo a De la Calle la siguiente frase: “si fuera por ustedes, Santrich pasaría solo por la JEP”. De la Calle reaccionó muy alterado: “¡Le pido respeto, como es esa frase que si fuera por ustedes, no señor, por eso es que dividen al país!”.

Las acusaciones iban y venían, Iván Duque dijo que la posición de De la Calle de que la justicia confirme el tiempo del delito de Santrich “es mamarle gallo al país.

“Hay que extraditarlo, este señor Santrich era negociador, se pavoneaba y se burlaba de los colombianos “quizás, quizás, quizás” y negoció que el narcotrafico fuera amnistiable y ¡miren!”, dijo.

Publicidad

Duque insistió en que el Gobierno falló en no exigir a las Farc que entregaran la información sobre su participación en narcotráfico como organización. Dijo que muy seguramente hay otros cabecillas de la antigua guerrilla implicados:

Publicidad

“A mí no me van a decir que 10 toneladas las exportaba un solo señor en una casa en Modelia”, puntualizó.



Humberto De La Calle respondió que no es el defensor de Santrich y que Extraditara de ser presidente si se comprueba que sus actos fueron cometidos después de la firma del acuerdo.



“¡Si! Extraditaré a Santrich de ser presidente si se comprueba que sus actos fueron cometidos después de la firma del acuerdo. Si lo haría”, afirmó tajantemente De La Calle.



También se debatieron diferentes temas como corridas de toros, la dosis mínima y medio ambiente, y se le preguntó a De La Calle sobre sus afinidades y dijo “que Petro es un mal administrador: su administración en Bogotá es un fracaso. Lo único que tenemos en común es su apoyo al proceso de paz”.