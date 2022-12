Fuerte pelea en Partido de La U por presidencia de la Comisión Séptima de la Cámara

Una fuerte pelea por la elección del presidente de la Comisión Séptima de la Cámara paralizó por unos minutos el funcionamiento de la mayor parte de las comisiones de esta corporación en la Cámara de Representantes, todo por la postulación de dos miembros de la misma bancada: Norma Hurtado y Faber Muñoz.

“Hoy reclamo que se cumplan los acuerdos, que se le dé la posibilidad a la mujer colombiana que ha venido gestando estas ambigüedades. Que, si bien es cierto que como ser humano he tenido una contradicción, entiéndalo que no es desde el ámbito personal, me he destacado por ser una persona técnica. Porque cuando me siento en una comisión lo hago con la mayor ilustración posible”, señaló la representante Norma Hurtado.

“Por qué tiene que ser un problema de los demás partidos cuando todos están votando por un miembro del mismo partido, la decisión a la que lleguemos va ser una decisión del partido de La U, y va a estar concentrada en el Partido de La U, no hay ninguna falla”, señaló el representante Faber Muñoz, quien se postuló al cargo de presidente de la Comisión Séptima.

La presentación de los dos representantes provocó que la votación definitiva arrojara un empate a nueve votos, faltando el de ‘Jesús Santrich’, a quien no se le ha aplicado la silla vacía.

La discusión llegó a tal punto que se tuvo que levantar la sesión para el próximo martes, cuando se espera tomar una decisión y conocer quién será el nuevo presidente.

