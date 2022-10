Gerente de EPM pide que Hidroituango sea tratado con altura en campañas políticas

Según los resultados de la reciente encuesta Invamer para Noticias Caracol y BLU Radio, los candidatos del Centro Democrático suman casi la mitad de la intención de voto de los paisas.

En su orden, Alfredo Ramos, Ana Cristina Moreno y Jaime Mejía lideran el sondeo.

Por su parte, el candidato de Federico Gutiérrez, Santiago Gómez, tiene el apoyo del 2,6% de los encuestados, mientras que la candidata de Fajardo, Beatriz Rave, alcanza el 3,8%. Ambos son superados por aspirantes independientes como el exviceministro de las TIC Daniel Quintero, quien ha sido un fuerte crítico del proyecto Hidroituango, o Juan David Valderrama.

Si bien hay una tendencia marcada hacia el uribismo, en Mañanas BLU se analizó el caso de hace cuatro años, cuando la ficha de ese sector, Juan Carlos Vélez Uribe, no ganó la Alcaldía y en su lugar quedó quien ocupaba el segundo puesto en las encuestas, Federico Gutiérrez.

Escuche el análisis:

Jorge Londoño pide que EPM e Hidroituango sean tratados con altura en campañas políticas

En su columna de opinión dominical publicada en el diario El Tiempo, el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, reconoció que esa empresa e Hidroituango serán un factor determinante en las campañas políticas regionales que están iniciando, por eso pidió un debate de altura.

“Somos conscientes de que en las próximas campañas electorales locales que se avecinan, EPM e Hidroituango formarán parte del debate político. Es una realidad. Así son y deben ser las democracias. Desde EPM hacemos un llamado para que la conversación tenga no solo la altura que se merece una empresa que por casi 64 años ha aportado tanto al país y la región, sino la grandeza y responsabilidad a las que los colombianos tienen derecho”, escribió Londoño de la Cuesta.

El llamado de Londoño es a que toda referencia acerca de EPM en la próxima contienda electoral “esté enmarcada en información veraz, comprobada y con confrontación de fuentes, y que se evite darles espacio a especulaciones y rumores”.

En la columna de opinión titulada “EPM y el debate electoral”, el hombre que ha tomado las decisiones en medio de la contingencia de Hidroituango reconoce que en una democracia se tiene que pensar distinto y por ello son importantes las voces que se oponen a lo que ha pasado con la obra más importante de Empresas Públicas.

“No estoy pidiendo un coro de aplausos alrededor de EPM y su proyecto de generación. No estoy pidiendo que las Empresas Públicas de Medellín no hagan parte del debate electoral. No estoy pidiendo que no se cuestionen sus decisiones y acciones. Estoy pidiendo objetividad para la protección de un patrimonio que pertenece a todos los colombianos”, aseguró Londoño.

El gerente de EPM finaliza asegurando que los candidatos a alcaldías, gobernaciones y cuerpos colegiados tendrán en la empresa las puertas abiertas para tener información veraz y de primera mano.

