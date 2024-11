“Gobierno busca descentralizar regiones y a Bogotá no le deja hacer vías”: Pedro Viveros

En las últimas semanas, la relación entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá ha atravesado momentos de gran tensión. En entrevista en Sala de Prensa Blu, Pedro Viveros, analista político de Noticias Caracol y Blu Radio, señaló que la situación está marcada por la falta de soluciones concretas a los problemas que afectan a los ciudadanos, mientras que los dirigentes parecen más centrados en polémicas políticas que en atender necesidades urgentes.

Durante la charla, se destacó la importancia de descentralizar el país y de cómo las obras de infraestructura, como la Autopista Norte y otras vías cruciales, están en un punto muerto.

"Gobierno presentó un proyecto para entregarle más recursos a las regiones con una tesis de descentralizar más, pero a Bogotá no le permitan también moverse de alguna manera para ser respetado como territorio. Entonces, mientras el Gobierno quiere ayudar a las regiones con el giro de unos recursos para desarrollar esas regiones, a Bogotá no le permite hacer una ampliación de una vía y también le torpedea la otra vía de la avenida Boyacá y la ALO en fin. dijo Pedro Viveros.

Y agregó, "Entonces me parece que hay una gran contradicción en eso. Si vamos a descentralizar el país, también tenemos que hacerle el respeto a Bogotá, porque Bogotá está aquí porque está el presidente de la República y el Gobierno, este territorio también necesita moverse solo y a veces me da la impresión por esa reacción, sobre todo de la ministra Muhamad, que es una persona que conoce mucho de medio ambiente. Pero siento que no conoce mucho de la administración pública".

El actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha intentado buscar apoyo del Gobierno nacional, pero ha enfrentado constantes obstáculos, lo que ha llevado a interrogantes sobre su capacidad para trabajar efectivamente con el gobierno nacional.

En cuanto a este tema, Viveros expresó su preocupación: "El diálogo es fundamental, pero no debemos adentrarnos en la politización de los problemas técnicos de la ciudad".

Por otro lado, el contexto internacional también saltó a la conversación con la reciente elección de Trump. La expectativa de cómo se desarrollará la relación entre Colombia y Estados Unidos bajo un nuevo gobierno, que ha sido criticado por sus tendencias autoritarias, genera incertidumbre. La clave aquí radica en la necesidad de mantener una diplomacia efectiva y convincente, tratando de evitar que la ideología interfiera con el manejo de las relaciones bilaterales que son cruciales para el país.

"Es imprescindible poner en marcha una diplomacia al más alto nivel, pero con seriedad ante los nuevos retos globales", concluyó Viveros.

