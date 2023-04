“Gobierno no comprará tierras, buscará expropiación exprés en 21 días”, denuncia Katherine Miranda

Una proposición del Plan Nacional de Desarrollo permitirá una expropiación exprés, en 21 días, según denunció la representante del Partido Verde Katherine Miranda.

En diálogo con Mañanas Blu, la congresista manifestó que la proposición considera que si el Estado considera que un predio es de utilidad pública podría, en 20 días, pagarlo, no con el precio comercial, sino el catastral. La representante dijo que la proposición es del representante Gerardo Vega, pero manifestó que viene de la Agencia Nacional de Tierras.

“Lo que están presentando no es compra de tierras, sino expropiación exprés. (…) Si vamos a hablar de compra de tierras, hay dos artículos ya dentro del Plan de Desarrollo, que lo hemos estudiado, que determinan cómo será el procedimiento de compra voluntaria y con avalúo comercial. Lo que quieren presentar ahorita es una expropiación exprés, donde en 21 días, expropian de un terreno a una persona”, dijo.

Añadió que no se respeta el derecho a la defensa y no hay debido proceso. Asimismo, a los 21 días, incluyen policía para sacar del terreno a la persona a la fuerza.

Publicidad

“No se garantiza la propiedad privada, lo cual es sumamente grave. El presidente en campaña, en notaría, dijo que no iba a expropiar. Este artículo, claramente, lo vamos a rechazar”, puntualizó.

Gobierno no apoyará la proposición

Publicidad

En diálogo con Mañanas Blu, la nueva ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica , dijo que la proposición no contará con el apoyo del Gobierno nacional, entre cosas, porque no hay necesidad, dado que la ley ya establece el mecanismo de expropiación.

“Desde el Gobierno nacional tenemos la intención de facilitar distintos mecanismos que hay hoy en la legislación, de manera que se facilite el proceso de compra. (…) Respaldamos unas iniciativas que respaldamos desde el Gobierno nacional. Reiteramos que el Gobierno no tiene necesidad de hacer procesos de expropiación. La expropiación es una fórmula que está en la legislación”, aclaró la funcionaria.

Añadió que el Gobierno ha venido explorando la compra y venta voluntaria de tierras para la reforma agraria, tal como ocurre con el caso Fedegán.

Petro se pronuncia

Publicidad

Al respecto, el presidente Gustavo Petro se pronunció en Twitter, en donde escribió: “Ahora bien, la crítica debe ser sobre el artículo que realmente se ha propuesto no sobre uno que retiramos hace mucho tiempo. Así que lo invito a analizar el artículo que realmente esta propuesto para el Plan de Desarrollo y no caer en una desinformación. Si se lee la sentencia de la Corte Constitucional sobre baldíos expedida hace un mes, encontrará que ordena al gobierno aclarar cuales son los baldíos de la nación, el artículo trata de una reglamentación para cuplir la orden constitucional dada al gobierno y al Congreso. Pero si lo que se intenta es que el gobierno no pueda comprar tierra, entonces digan de frente que el acuerdo de paz se declara inválido y que el Estado no cumplirá con su firma”.

Mi amigo Espinoza si usted mira el artículo vigente en la ley 160 de 1994 que queremos corregir observará que la ley habla de expropiar que es preciso lo que queremos corregir. Si no se hace, el procedimiento legal vigente es la expropiación. https://t.co/NLRnwCYSAG — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 28, 2023