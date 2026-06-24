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Blu Radio  / Política  / Gobierno registro 274 denuncias por constreñimiento al elector durante segunda vuelta

Gobierno registro 274 denuncias por constreñimiento al elector durante segunda vuelta

Según el Ministerio de Interior, fueron reportados 274 casos en 98 municipios de 28 departamentos del país, los cuales ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades para su verificación.

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Elecciones en Colombia
Foto: AFP
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

Tres días después de la segunda vuelta presidencial, el Ministerio del Interior entregó el balance de denuncias por presunto constreñimiento al sufragante registradas durante la jornada electoral del pasado 21 de junio. Según la entidad, fueron reportados 274 casos en 98 municipios de 28 departamentos del país, los cuales ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades para su verificación.

De acuerdo con el informe, la mayoría de las denuncias fueron recibidas a través de la plataforma URIEL y menor parte ingresó por la Línea Anticorrupción 157. Bogotá concentró el mayor número de reportes con 97 casos, seguida por Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga.

El reporte también identifica a las campañas políticas, funcionarios públicos y empresas privadas como los principales señalados en los casos denunciados. Entre los tres grupos suman el 74 % de los reportes recibidos. En contraste, los grupos armados ilegales aparecen mencionados en 23 denuncias, equivalentes al 9 % del total.

Aunque el Ministerio del Interior destacó que las denuncias representan una proporción mínima frente al total de votos depositados en la elección, insistió en que cada caso será investigado para determinar si existieron presiones indebidas sobre los votantes.

Este informe se conoce en medio de las denuncias por parte y parte de supuestas presiones a los ciudadanos y mesas con votaciones atípicas. Recientemente, un informe del Instituto de Ciencia Política habló de posibles indicios de “voto fusil” en cientos de puestos de votación, basándose en altos niveles de participación y votaciones ampliamente concentradas en un solo candidato en algunas zonas del país.

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