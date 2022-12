Gobierno tendría 60 votos para la reforma tributaria: presidente del Senado

El presidente del Senado, Lidio García, dio en Mañanas BLU detalles de la discusión de la reforma tributaria en el último día de sesiones ordinarias. “Estaremos en extras hasta el día 20, es decir el viernes entrante”, dijo el congresista.

Sobre los votos que tendría el Gobierno para aprobar la reforma tributaria, García reveló las cuentas que posee.

“Veo un Gobierno que tiene alrededor de 60, 63 votos más o menos. No sé tanto si la gente le puede votar favorablemente o no. Realmente no sé si las cuentas les dé”, dijo García.

Según García, la reforma tributaria necesita 55 votos en el Senado, pero no se puede dar por descontado el paso de la iniciativa.

“Escucho voces de personas que ya tienen en las cuentas de sesenta y tantos, que dicen que no van a votar. Entonces, no sabemos qué realmente va a pasar en la votación hasta el final de ellas”, indicó.

