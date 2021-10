Gustavo Bolívar le responde a director de la UNP sobre su esquema de seguridad

El senador Gustavo Bolívar está en el ojo del huracán. Por un lado, enfrenta un pleito por financiar a la primera línea en el marco de las protestas en Colombia y, por otro, recientemente denunció que tuvo que salir del país porque la Unidad Nacional de Protección (UNP) no le está brindando seguridad cuando se moviliza por el país.

En BLU Radio, el director de la UNP, Alfonso Campo, manifestó que el cuerpo de seguridad que tiene el senador Bolívar es robusto y que todos los congresistas han asumido los costos de gasolina, viáticos, peajes y demás valores que requiera el equipo de seguridad cuando sea necesario el desplazamiento fuera de Bogotá.

Ante esto, diálogo con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, Bolívar contestó: “El director de la UNP tiene razón porque el esquema me funciona bien en Bogotá, pero en mi salida a las ciudades ese esquema desaparece”.

Además, añadió: “Yo no pido que paguen el pasaje de los escoltas. La UNP tiene unidades en otras ciudades. Fui a Barranquilla y me dijeron que no había disponibilidad de escoltas”.

En cuanto al tema de los viáticos, Bolívar aseguró que no es cierto que todos los congresistas costean sus gastos. “Ellos les dan viáticos a varios miembros del Congreso, pero a mí no. Yo no pido ni siquiera cinco personas, por ahí uno o dos. (El director de la UNP) mintió en dos aspectos: que los congresistas no reciben viáticos y que yo no pago la gasolina ni peajes”, agregó.

En otro tema, Bolívar afirmó que no le seduce seguir como senador, por lo que pidió nuevas caras y nuevas ideas. En ese sentido, manifestó que su ingreso a la política le costó más de lo que esperaba.

“No me seduce volver al Congreso. (…) Yo no tenía problemas en la vida. Al llegar a la política se me cerraron muchas puertas, llegó la pandemia, se me quebró el hotel. No es que no tenga con qué pagar las deudas, pero estoy con una iliquidez importante. No sé si aguante ocho años con ese ritmo”, sentenció.

