Hay que revisar la JEP y hacer los cambios necesarios: Rodrigo Lara

El nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, le advirtió al Gobierno que no habrá ‘pupitrazo’ para aprobar las leyes relacionadas con la paz. Incluso no descartó que sufran modificaciones.

Publicidad

La promesa de Rodrigo Lara para el trámite de importantes iniciativas como la JEP y la ley de Tierras es una revisión exhaustiva y aplicar modificaciones para conservar el espíritu de la norma.

Le puede interesar: Rodrigo Lara, nuevo presidente de la Cámara de Representantes.

Publicidad

Así respondió a la pregunta de si cambio Radical está comprometido de lleno con lo que se viene en la implementación de los acuerdos de paz. “Hay que revisar la ley estatutaria de la JEP, hay que incluir, a mi parecer, estos cambios para que el espíritu sea fidedigno con el acto legislativo, para que no existan problemas de interpretación, pero con el espíritu claro, es la clave. Y a mí en lo que me corresponde en la presidencia de la Cámara no es imponer mi criterio, es garantizar un trámite justo, un trámite con la suficiente deliberación”, dijo Lara.

Publicidad

Lara aseguró que el enfoque de su presidencia será también incluir a la mujer en la esfera política, para lo cual empezará una gira a nivel nacional, en la que reconocerán a las mujeres con alto potencial y asegurarán su acercamiento con los partidos políticos.