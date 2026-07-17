"Hay un proyecto con rasgos fascistas que puede limitar garantías": representante Gabriel Becerra

Gabriel Becerra, representante a la Cámara y compromisario del Pacto Histórico, entregó detalles sobre la reciente reunión de la bancada con el presidente Gustavo Petro, enfatizando que el proyecto político se encuentra en una etapa de consolidación jurídica y estratégica de cara a la nueva legislatura que inicia este 20 de julio.

Consolidación del bloque y defensa jurídica

Según Becerra, el interés primordial del mandatario es fortalecer la unidad de las fuerzas que lo llevaron al poder, especialmente ahora que se transita hacia una estructura de partido único. El representante afirmó que el presidente Petro seguirá siendo el líder natural de este bloque, el cual representa "la mitad política de este país" y busca asegurar su retorno al gobierno en el futuro.

En este proceso, la bancada se prepara para radicar un paquete de proyectos el próximo 20 de julio, defendiendo su vigencia frente a lo que consideran ataques legales. Becerra señaló que el presidente les "reafirmó la preocupación frente a estas nuevas demandas que quieren anular la fusión de los compañeros de Colombia Humana con el Pacto Histórico".

Congreso Foto: AFP

El objetivo es blindar lo que él describe como "el partido más representativo de toda la historia de las izquierdas y del progresismo en Colombia".



La disputa por las garantías en las mesas directivas

Becerra explicó que la prioridad del Pacto Histórico no es simplemente un cargo, sino asegurar condiciones para su ejercicio político frente a lo que perciben como una amenaza de sectores de extrema derecha.

"Nosotros fuimos a la reunión de las bancadas... planteamos con franqueza nuestra decisión de ser oposición y de seguir construyendo una alternativa política a las derechas en este país y lo que pedimos fue garantías para ejercerlo".

El representante alertó sobre la aparición de proyectos políticos que, según su visión, tienen "rasgos fascistas" y son representados por figuras como Abelardo De La Espriella. Para Becerra, el tema de las garantías trasciende la mesa directiva: "El tema de las garantías nuestras es porque hay un proyecto con rasgos fascistas que puede limitar las garantías de Petro y de la izquierda, se las puede quitar incluso a los medios de información".

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Ante este escenario, la bancada decidirá su voto para la presidencia del Senado basándose en quién asegure el respeto a la oposición.

Escuche aquí la entrevista: