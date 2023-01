Héctor Abad cerró su cuenta de Twitter tras cruce de trinos con el petrismo

El escritor antioqueño Héctor Abad Faciolince cerró su cuenta de Twitter (@hectorabadf), en la que tenía casi 600.000 seguidores, luego de que, en un trino, llamara tramposo al exalcalde de Bogotá.

“Recuerdo cuando mi amigo Carlos Gaviria me contaba, con ira, de cómo Petro cambiaba las actas del Polo, por la noche, para poner lo que no se había resuelto. Un tramposo”. Ese fue el trino que desató la ira de los seguidores del hoy candidato presidencial, quien no dudó también de responderle a través de esta red social.

Quiero @hectorabadf sin ningún ánimo de herirlo y solo por pedagogía con la sociedad colombiana nos diga porqué considera que mis posiciones son populistas y en qué consiste el populismo para usted? — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 11, 2018

Sr @hectorabadf jamás maneje actas del Polo. Solo fuí presidente de ese partido tres meses mucho antes del ingreso de Carlos Gaviria, jamás fuí su secretario, así que esta muy mal informado. Ni una sola acta durante mis siete años de militancia en ese partido pasó por mis manos. https://t.co/KRraZWaVBb — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 10, 2018

Olvidas que tu padre y yo coincidimos en la lucha por los derechos humanos en Colombia. Recuerdalo @hectorabadf. Los 10 años de los debates sobre la parapolítica que hice en el Congreso están dedicados a la memoria de tu padre y de Jesus Maria Valle https://t.co/NcVjobuQrN — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 10, 2018

BLU Radio habló con Faciolince, quien desmintió que hubiese abierto otra cuenta en la red social y señaló que @HectorAbadFac es falsa.

En esta cuenta, hay varios trinos en los que afirma que el cierre se debió a un problema informático y no a la "pelea" con el exalcalde:

Estos son algunos de los comentarios de los seguidores de Petro:

Ummmmmmmm eso del cierre de la cuenta de Faciolince no me la creo de mucho. ¿Estrategia para seguir atacando a Petro? ¿Van a decir que por culpa de Petro y sus seguidores le tocó cerrarla? — Javier Ruiz Agudelo 🐝🥑⛰️🐭🌋👞📰🏳️‍🌈🦈🍳🇨🇺 ☭ (@ContraGodarria) February 11, 2018

Héctor Abad Faciolince es tendencia en Colombia, no como escritor o periodista, es tendencia en Colombia por mentiroso.

¡qué triste! pic.twitter.com/KJsD2Z5wjq — 😷 Giordano Bruno 🏳️🏳️🏳️ (@GiordanoBrunoFi) February 11, 2018

¡Que tal esto! con este Twis desmintieron a el escritor Héctor Abad Faciolince, y ahora es tendencia en Twitter no como un excelente escritor o periodista, si no como un vulgar Calumniador, al servicio de @EnriquePenalosa y @German_Vargas pic.twitter.com/5S1rXbscqX — Jairo Tovio España💎 (@EspanaTovio) February 11, 2018

Creo que Héctor Abad Faciolince le debe una explicación y una disculpa a Colombia, a su gremio y a Petro, además por respeto a la memoria de el profe Carlos Gaviria. https://t.co/BtNFXedKLB — Esperancita Uribe (@EsperancitaUrib) February 12, 2018