Hoy ahí sobramos: Petro dice que, por ahora, no apoya a Claudia López a la alcaldía

Mucho se ha hablado sobre la posibilidad de que la Colombia Humana se sume a la candidatura de Claudia López para la Alcaldía de Bogotá, sin embargo, el senador Gustavo Petro dejó ver

diferencias frente a las ideas de López en temas de la ciudad como el metro.

"Claro, entendemos que ellos no son parte de nuestro movimiento, que no todo lo que queramos se pueda realizar en un acuerdo, pero lo fundamental sí. Porque si lo fundamental no está, sobramos. Y creo que hoy ahí, sobramos. No significa que cerramos las puertas, siempre habrá la opción del entendimiento y de la razón", aseguró Petro.

La semana pasada se conoció una foto en la que aparecían Gustavo Petro y Claudia López y desde entonces se habrían dado conversaciones sobre temas programáticos para la candidatura.

Petro también aseguró que no están cerradas las puertas para avalar a Hollman Morris como candidato de la Colombia Humana, pero

aclaró que esa es una determinación que debe tomar la asamblea.

