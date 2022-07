“Hoy el principal problema de Petro es el miedo de grandes jugadores económicos”: analista político

A pocos días de la instalación de un nuevo Congreso, crece la expectativa sobre cuál será el mapa político en Colombia por cuenta de los proyectos e iniciativas que se darán. Juan Carlos Flórez, analista y exconcejal de Bogotá, habló en Sala de Prensa sobre el panorama político en el país. Por primera vez la izquierda tendrá una mayoría en cabeza de Gustavo Petro.

“Por un lado está la conformación de la aplanadora del nuevo gobierno con las ideas de reforma que aún no las tenemos claras y que parece que no son exactas a las que planteó en su momento el candidato, hoy el expresidente electo, claramente en el tema de los hidrocarburos, luego hay un giro en cuanto a la reforma expresado por el ministro Ocampo, el nuevo ministro de Hacienda, quien señala que esa reforma no va a ser de un batacazo sino que esos recursos se van a conseguir en los cuatro años, lo que significa que el gobierno le baja el ritmo a esas reformas. Lo otro es como se va a alimentar esa aplanadora, cuál será su gasolina”, indicó.

Ante las alianzas y las adhesiones, Flórez habló de la salud de la democracia, del contrapeso qué se hará al gobierno y cómo quedan parados los partidos políticos de cara a la instalación del Congreso.

“Envían un mensaje de ser partidos sin ideología, lo único que quieren es tener un espacio privilegiado … Petro quiere sacarle jugo a esa ausencia de ideología, él que es un hombre que se mostró como ideológico a lo largo de estos últimos cuatro años, para garantizar la estabilidad de su gobierno… Resulta que no todo se juega en el terreno de la política, que hay otros capos donde se juega y uno de esos campos es el de los metapoderes. Las grandes riquezas de Colombia que todavía tienen serias dudas sobre el gobierno de Petro”, indicó.

Flórez habló, además, de la expectativa tan grande que tiene la ciudadanía sobre el presidente electo en medio de una situación de temor entre algunos sectores.

“Un dato bien interesante es que gente que no esta tan interesada en la política, está pendiente de los ministerios…Hay una actitud mayoritaria de desearle suerte a Gustavo Petro. Pero al tiempo, esa declaratoria de esperanza es muy frágil y la pueden subir o bajar las acciones del gobierno”, señaló Flórez.

Finalmente, el analista indicó la forma de manejar todos los escenarios para definir la forma de gobernar del nuevo Congreso.