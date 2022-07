¿Qué impacto tendrían los nuevos impuestos en la economía colombiana?

Diferentes elementos de la reforma tributaria que presentaría el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro , en temas como los impuestos a los planes de telefonía móvil y a las bebidas gaseosas, así como nuevos impuestos para personas que ganen más de 10 millones de pesos desataron una polémica en el país.

Guillermo Sinisterra, doctor en Economía, habló las posibles nuevas tributaciones en Sala de Prensa Blu tras la instalación del nuevo gobierno.

“El nuevo gobierno desde la campaña fue muy honesto en cuanto a sus ambiciones de recaudo , pero fue muy difuso de cómo iba a lograr ese recaudo. Entonces están ahora lanzando una serie de propuestas unas más viables que otras, pero todavía no es claro que se vaya a llegar ese 50 billones, que después que 75 (billones), que después dicen que 50 pero para el cuatrenio y no solo para un año. Van cambiando todo porque hubo mucha especulación en la campaña”, indicó.

El también docente se refirió al impacto de lo que estos impuestos generarían en la economía y la salud de los colombianos.

“El impuesto a las bebidas azucaradas ha suscitado gran debate en el mundo, no solo en Colombia, no somos pioneros. Se ha comprobado que disminuye el consumo mejorando las condiciones de salud de diferentes poblaciones, pero lo que se ha visto es que primero, los consumidores sustituyen las bebidas azucaradas por otras bebidas y segundo las empresas no se quedan quietas y compiten con sus propios productos … En cuanto a los celulares a mí no me gusta mucho; creo que el celular se ha vuelto la herramienta de trabajo de muchas personas y están afectando una parte de la población que necesita ese artículo. El recaudo no es tan alto y esa propuesta genera mucho ruido, para que lo hacen”, aseguró.

Finalmente, Sinisterra habló a cerca del precio del dólar y su proyección para esta semana.

“Creo que esta semana va a estar estable, entre 4.500 y 4.550, se están disipando algunos factores de volatilidad y están llegando otros que básicamente tienden al que el dólar siga bajando, como por ejemplo la desaceleración de China … recordemos que la volatilidad de esta semana la vimos por el dato de la inflación en Estados Unidos”, finalizó el economista.