Jefe de gabinete fue la que me dijo: María Isabel Urrutia sobre salida de Ministerio de Deporte

En diálogo con Blu Radio, la ahora exministra del Deporte María Isabel Urrutia dijo que se enteró de su salida del Ministerio cuando se dirigía al consejo de ministros que había convocado el propio presidente de la República, Gustavo Petro, para las cinco de la tarde en la Casa de Nariño.

Pese a que Urrutia llegó puntualmente al consejo, no le permitieron el ingreso y fue notificada por la jefe de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, que ya no sería más la encargada de la cartera del deporte.

“Laura Sarabia me dijo que ya no era y el edecán me dijo: ‘Ya no se puede parar ahí’. Yo dije: ‘Ah, bueno y listo’. Salí y me paré a un lado a esperar que saliera y agradecerle al señor presidente por darme la oportunidad de buscar el cambio, de hacer el cambio”, dijo la exministra del deporte María Isabel Urrutia a Blu Radio.

Sobre su salida del Ministerio, en el que estuvo por seis meses, aseguró que salió por trabajar honestamente y esperaba que se consolidara algunos proyectos que tenía.

“Seguramente porque traté de organizar el Ministerio y de sacar a 2.700 OPS que existían y contratos que no existen y un poco de cosas que eran la caja menor de los políticos, pero eso es lo que uno tiene que pagar por ser uno honesto, por tratar de hacer uno el cambio por este país”, explicó la exministra de deporte María Isabel Urrutia.

Urrutia se mostró sorprendida frente a la decisión del presidente Gustavo Petro y señaló que seguirá apoyando al Gobierno y sus políticas en lo que falta de mandato.

“Pero no tengo ni rencillas, no tengo rencor con él ni nada, porque yo entiendo que eso es un tema político”, aseguró Urrutia.

