Jota Pe Hernández denuncia cuántos millones se gastan en los mercados de Petro: "Me indigna"

El senador Jota Pe Hernández denunció este miércoles en la Comisión Primera que los mercados que realiza el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez tienen un costo de 30 millones de pesos mensuales, comprando grandes cantidades de alimentos ultraprocesados que fueron gravados en la aprobación de la reforma tributaria del Gobierno.

“Se gastan más de cuatro millones de pesos en quesos, $3.507.000 en gaseosas, $2.643.000 en productos de panadería, $2.420.000 en procesados, $1.576.000 en salchichas, otro $1.300.000 en salsas, $1.200.000 en jamón y así sucesivamente entre empanadas, galletas, enlatados, jugos, chocolatinas, yogurt, harinas, para un total de 30 millones de pesos”, afirmó el congresista, quien reveló esa información gracias a la respuesta que le dieron por un derecho de petición en el Departamento Administrativo de la Presidencia.

En conversación con Blu 4.0, Jota Pe Hernández manifestó que esto le indignó, pues el Gobierno tenía como argumento que así se cuida la salud de los colombianos, pero se gastan millonadas en las casas privadas tanto del presidente como de la vicepresidenta.

"En la Casa de Nariño el mercado que hacen para Gustavo Petro y para Francia Márquez tiene un valor de 30 millones de pesos mensual y eso incluye todos los alimentos que gravaron en la reforma tributaria. O sea, Petro salió en estos días a decir es que yo le metí esos impuestos no porque quiera tu plata, sino porque quiero cuidar tu salud, porque son impuestos saludables, porque esos alimentos son dañinos para la salud. Y resulta que empecé a leerles el la respuesta al derecho de petición: cuatro millones en quesos, tres millones en gaseosas, dos millones en dulces, azúcar, mantequilla, harinas, productos de pastelería. Entonces yo no estaba de acuerdo con eso. No estaba de acuerdo con que le metieran impuestos a la canasta familiar de los colombianos. Cuando yo veo que cosas como esas pasan, prosperan, son aprobadas, me indigna y me parece frustrante", expresó el senador en Blu Radio.

Jota Pe Hernández también contó que decidió hacer la denuncia en la Comisión Primera, pese a que otro congresista le dijo que debía hacerlo en la plenaria para tener mayor impacto.

"Y estaba haciendo esa denuncia y me hice un senador: 'Usted por qué hizo esa denuncia en Comisión Primera, donde lo vemos solo diez senadores. ¿Por qué no la hizo en plenaria esa denuncia tan importante?'. De hecho, fueron varios senadores que llegaron a decirme eso. Y yo les dije: 'Bueno, pues porque pues acá me escuchan ustedes, pero afuera me escuchan millones'. Entonces ellos me decían: 'Claro, claro, claro'", añadió el congresista que tiene millones de seguidores en sus diferentes redes sociales.

