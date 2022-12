Joven "virgen y honesto" ha causado revuelo con su campaña al Concejo de Medellín

Con el lema "Jóvenes innovando la política: virgen y honesto” hace su campaña al Concejo de Medellín José Luis Gaviria Bedoya, un joven de 20 años, estudiante de tercer semestre de ciencias políticas de la U de A, quien dice que no solo es virgen en lo sexual sino en lo político.

“Efectivamente yo soy virgen sexualmente, no he tenido mi primera experiencia sexual y hago correlación con la política, porque tampoco he tenido mi primera vez, no he sido electo ni una sola vez”, explicó el joven.

Dice que el mensaje que quiere entregar con su campaña desde el Partido Liberal es que

todos los políticos deberían ser transparentes y no ‘atornillarse’ al poder.

“Es una invitación a que todos los políticos seamos vírgenes, transparentes y dejemos las cuentas claras… Es que no podemos amañar elecciones con mercaditos, con tamales ni nada de eso”, agregó.

José Luis explicó que es virgen aún por decisión personal, pero aclaró que tendrá unas políticas liberales como su partido y que no tiene problema con las relaciones entre hombres o mujeres.

Manifestó que sus propuestas están relacionadas con recuperación de parques, movilidad sostenible y tiquete estudiantil.

