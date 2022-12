La difícil situación de los candidatos amenazados en estas elecciones

En Mañanas BLU cuando Colombia está al Aire se conoció la situación de casi una decena de aspirantes políticos y líderes que han recibido amenazas para que no continúen con su campaña.

Uno de los casos es el del excandidato al Concejo de Morales, Cauca, Álvaro Guzmán, quien tuvo que renunciar a su aspiración por el accionar de grupos ilegales que hasta extorsionan a quienes hacen campaña en la zona.

Publicidad

“No hay garantía para ejercer democracia, no solo en el municipio donde murió Karina García sino en el departamento del Cauca, estamos en una zona totalmente roja. Los grupos al margen de la ley que operan en la zona piden alguna suma para ellos y de no hacerlo toca salir de la zona, si uno no cancela es declarado objetivo militar”, aseguró.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Otro de los testimonios que se conoció fue el de la candidata por la Alcaldía de Tibú Corina Durán. Su esposo, quien era político de la región fue asesinado y aún no se ha esclarecido su crimen, aparentemente, cometido por disidencias de las Farc.

“Amenazas como las que tuvo mi esposo, rumores, por eso cancelamos antes de que pasara el cierre toda actividad porque alguien muy cercano nos dijo que la orden era que me asesinaran”, dijo Corina.

Publicidad

En el eje cafetero y Risaralda también se han denunciado intimidaciones, como ocurrió con la candidata al Concejo de Calarcá Katerine Alcázar, quien en la puerta de su casa encontró un artefacto explosivo.

Mientras tanto, el candidato por el Mais a la Alcaldía de Pueblo Rico, en Risaralda, Leonardo Siagama, relató que

recibió un llamadas y mensajes, presuntamente, de parte de las Águilas Negras advirtiéndole que no continuara con su campaña.

No deje de leer: Alerta en el Meta por amenazas a 56 candidatos a cargos públicos

Publicidad

La Unión Patriótica, que en el pasado sufrió un exterminio contra sus militantes, hoy continúa en alto riesgo, según confirmó el abogado Gabriel Becerra.

“En la realidad colombiana sigue pesando en muchos sectores del poder una forma de asumir la lucha política donde se utiliza la estigmatización y la violencia para despejar su camino. Persiste en sociedad colombiana la existencia de sectores que prefieren agredir, eliminar físicamente a sus opositores en una actitud sectaria, excluyente, anticomunista que no debe ser en un esfuerzo que está haciendo esfuerzos por superar la guerra”, expresó.

Por su parte, el candidato a la Gobernación de Cundinamarca Wilson Flórez, por el Centro Democrático, reveló que ha recibido panfletos y mensajes amenazantes vía WhatsApp firmado por las Farc.

Escuche los testimonios aquí:

Publicidad