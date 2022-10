La política colombiana está permeada por la corrupción: Germán Vargas Lleras

El mundo de Germán Vargas Lleras ha girado en torno a la política. Creció escuchando a su abuelo Carlos Lleras Restrepo, quien fue presidente de Colombia entre 1966 y 1970. Además, trabajó al lado de Luis Carlos Galán, incluso el 18 de agosto de 1989 cuando fue asesinado en Soacha estuvo compartiendo tarima con el fundador del Nuevo Liberalismo.

Fue criado por su abuela paterna desde los 13 años porque su madre murió de un infarto fulminante. Recordó que era indisciplinado y muy deportista. Estudió parte del bachillerato en un colegio jesuita en Estados Unidos y se graduó de abogado de la Universidad del Rosario.

Publicidad

Hace dos años y medio dejó de fumar cigarrillo y no le hace, pero dijo que le dejó secuelas. “Para dejar de fumar primero fue el susto después de haberme sometido a la intervención quirúrgica y fue el mejor antídoto. Estoy muy bien, me sacaron un meningioma. No pensé que me fuera a morir”, explicó en Mesa BLU. Desde ese difícil momento su vida le cambió y empezó a practicar más ejercicio y dietas sanas.

Vea aquí: Vargas Lleras confirmó a Juan Carlos Pinzón como su fórmula vicepresidencial

En los 70 y 80 fue DJ en las fiestas de colegios. Recorrió muchas calles de Bogotá en un Renault 4 color verde poniendo música a todo volumen. Una de sus pasiones es cocinar, afición que le aprendió a su madrastra. Hacer pasta y pizza es leña es lo que más disfruta.

Cuando llegó al Senado lo estrenaron con el proyecto para reestablecer la extradición en Colombia. “Me tocaron épocas muy difíciles en el Congreso, luego los grandes desafíos para las Farc. Los temas más espinosos en su momento. Me hicieron varios atentados, no ha sido fácil”.

Publicidad

Agregó que se desvinculó del cuestionado Cambio Radical desde que inició la recolección de las firmas para su candidatura a la Presidencia. Sin embargo, conserva muchos amigos en ese partido.

“En el último año me montaron una campaña de difamación ligándome a los hechos que protagonizaron personas de Cambio Radical, también del Partido de la U, Liberal, Conservador. Es que todos los partidos, incluidos los verdes y el Polo, toda la política colombiana está permeada por hechos de corrupción y hay que hacer una gran transformación”.

Publicidad

Finalmente, sobre el panorama político actual en el país de cara la elección presidencial señaló que “las consultas del 11 de marzo le permitieron a quienes participaron tener la difusión de sus programas, apelar a la publicidad política pagada, a la televisión, oportunidad que no hemos tenidos los otros candidatos. Ahora se van a igualar las condiciones en los medios”.