La réplica del uribismo al procurador por suspensión de Claudia Ortiz

Pese a las imágenes que se han conocido en las que se ve a la suspendida directora de la Agencia de Desarrollo Rural, Claudia Ortiz, en un evento de la entidad donde le da la palabra a Guillermo 'El Mono' Sánchez, precandidato a la Gobernación de Boyacá por el Centro Democrático, el uribismo cuestionó la suspensión que por esos hechos decretó la Procuraduría contra la funcionaria.

El anuncio de la candidatura de 'El Mono' Sánchez fue registrada en su momento por el diario Boyacá Siete Días en un video el pasado 14 de febrero:



El presidente del Senado, Ernesto Macías, sugirió que la decisión del Ministerio Público podría estar relacionada con las críticas que hizo al procurador por sus apreciaciones sobre las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz.

“Espero que la decisión de la Procuraduría de suspender del cargo a Claudia Ortiz, directora de la Agencia de Desarrollo Rural, no tenga relación con mis señalamientos al procurador de tener agenda política”, señaló Macías a través de Twitter.

En otro mensaje, el senador uribista desestimó las razones que sustentan la determinación de la Procuraduría de dejar a Ortiz fuera del cargo durante tres meses, mientras se adelanta una investigación por presuntamente permitir la intervención de personas con aspiraciones políticas en eventos institucionales.

“Señor procurador, Claudia Ortiz no podría estar en reuniones con candidatos, porque no hay candidatos; la inscripción de candidatos no se ha abierto. No se puede actuar contra una funcionaria por suposiciones o chismes políticos”, agregó.

Sin embargo, varias publicaciones respaldan que Sánchez ya era candidato del Centro Democrático en la fecha de la reunión, es decir, el 28 de febrero. Por lo anterior, su intervención en un evento del Gobierno sería una razón suficiente para que el Ministerio Público investigue los hechos.



Cerradas las inscripciones el pasado jueves por la directora Nubia S Martínez y el Pte Uribe, el candidato oficial a la Gobernación de Boyacá por el @CeDemocratico es @monosanchezboy pic.twitter.com/w0JJiIJbqt — Ciro A. Ramirez (@CIROARAMIREZ) February 19, 2019

Las reacciones de la oposición:

De otro lado, el representante opositor David Racero, de la llamada ‘Lista de la decencia’, uno de los más fuertes críticos de Ortiz, celebró la decisión.



