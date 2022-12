Liberalismo, dividido por dirección de César Gaviria

Tras conocerse una carta en la que 48 congresistas del Partido Liberal manifiestan su respaldo a César Gaviria en la dirección del Partido Liberal, otro sector se esta colectividad pidió al expresidente dar un paso al costado.



Los firmantes de esta segunda solicitud, entre quienes están Sofía Gaviria, Viviane Morales, Juan Manuel Galán, Alfonso Gómez Méndez, Bernardo Gaitán Mahecha y Juan Manuel López Caballero, señalan que la consulta del pasado domingo constituye “el fracaso más grande en las urnas que haya tenido el Partido Liberal en toda su historia” y culpan de ello Gaviria, por lo cual exigen su renuncia.



Agregan que desconocen los resultados de esa consulta en la que fue elegido Humberto de la Calle cómo candidato presidencial para el 2018, entre otras razones, porque no se permitió la participación de zonas rurales ni la inclusión del voto en blanco y concluyen que no aceptarán al ex ministro Juan Fernando Cristo en la dirección de la colectividad.



“Como guardianes del ideario liberal, nos vemos en la necesidad de consolidar un grupo que busque que el liberalismo recupere su ruta ideológica y su vocación de poder perdida e invitamos a los amplios sectores liberales que no se sienten identificados con la conducción actual de la colectividad a asumir las banderas del liberalismo”, concluye la comunicación.