Los argumentos de Roy Barreras para pedir moción de censura a MinDefensa

El senador Roy Barreras habló en Mañanas BLU sobre el anuncio de una nueva propuesta de moción de censura para tumbar al ministro de Defensa, Guillermo Botero.

“Se trata de llamar la atención sobre algunos riesgos de seguridad nacional que tenemos los colombianos y que en el último año han empeorado”, indicó el congresista.

Barreras cuestionó el manejo de la inteligencia y contrainteligencia en la frontera con Venezuela, el crecimiento del ELN y la erradicación de cultivos ilícitos.

“Una chispa puede generar una indeseable guerra en la frontera que por supuesto le haría un grave daño a los colombianos”, indicó Barreras.

“Hoy probablemente la frontera colombo venezolana hace las veces de Casa Blanca en la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos espías y contraespías y no hay ninguna noticia de que la contrainteligencia esté controlando esa información”, agregó.

Sobre el ELN, Barreras aseguró que el ministro ha mostrado incapacidad para contener el crecimiento de esa guerrilla.

“Después de recibir en 2017 hombres del ELN, se han triplicado a 4.300. Es decir, ha fracasado también en la contención del tema del ELN”, afirmó.

Frente a los cultivos ilícitos, también, Barreras también señaló la existencia de un aparente balance en rojo.

“El ministro también ha fracasado en la erradicación de cultivos de manera evidente”, declaró.

“El ministro de Defensa informó ayer que este año, en este Gobierno, ha erradicado 95.000 hectáreas y lo muestra como un éxito”, refirió el congresista.

“Son 95.000 sobre la cifra que han llamado la ‘herencia maldita’ de las 200.000 hectáreas de coca sembrada. Muy bien, usted hace una cuenta fácil. Si se recibieron 200.000 y erradicaron 95.000, pues ya no hay sino 105.000, éxito absoluto. Pero no, tenemos las mismas 200.000 hctáreas, lo que significa: o que han fracasado completamente, porque hay resiembra de más del 90 % o que la erradicación y las cifras que nos están dando no son ciertas”, añadió.

Escuche esta entrevista:

