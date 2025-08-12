Marco Rubio arremetió contra Petro: "Estamos muy preocupados, este tipo ha sido bastante errático"

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, propinó una dura declaración en contra del presidente Gustavo Petro al advertir el retroceso en materia de orden público que está sufriendo Colombia bajo el nuevo gobierno, al que acusó de no combatir el tráfico de drogas que sale de Venezuela.

Estamos muy preocupados por Colombia. Este tipo, Petro, ha sido bastante errático en su toma de decisiones y en algunas de las cosas que está haciendo. Y eso es un problema, porque hay bandas de narcotraficantes que operan desde Venezuela con total impunidad. Nadie les hace frente. Operan abiertamente desde Venezuela, pero proyectan su poder en Colombia y están desestabilizando el país. Y sería trágico, porque Colombia ha recorrido un largo camino. La gente olvida que, a principios de la década de 1990, Colombia era básicamente un Estado fallido. Estaba al borde del colapso y luchó muy duro para recuperar el país de las manos de los carteles. Y solo pensar que pueda retroceder debido a la violencia política o la violencia relacionada con las drogas, o cualquier otra cosa, es desgarrador Dijo Rubio en entrevista con Sid Rosenberg, del programa matutino “Sid and Friends in the Morning”.

El secretario de Estado agregó: "Solo esperamos que las instituciones colombianas, el ejército, los tribunales, muchos de los miembros del Congreso, no estén a favor del plan que se está llevando a cabo en este momento".

Marco Rubio se mostró confiado en que en las elecciones presidenciales de 2026 se presente un cambio frente al actual gobierno.

"Que el país vuelva a la senda en la que se encontraba, ya que es uno de los socios más fuertes y cercanos de Estados Unidos en la región, y un país que ha avanzado mucho. Pero creo que hemos perdido terreno en los últimos tres años, y es triste estar tan cerca, ya que conozco a mucha gente que es de allí o que sigue en contacto con el país", manifestó el funcionario del gobierno de Donald Trump.

El pasado lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se mostró "entristecido" por la muerte del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe, en un atentado hace dos meses, y demandó justicia para los responsables del atentado.

Uribe Turbay, de 39 años, estaba ingresado desde el 7 de junio, día del atentado, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto, según informó su esposa, María Claudia Tarazona.

Rubio condenó en su momento, en los "términos más enérgicos posibles", el atentado contra Uribe Turbay, por significar una "amenaza directa a la democracia y el resultado de la retórica violenta izquierdista proveniente de los más altos niveles del gobierno colombiano".